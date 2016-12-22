The Telegraph узнала о «серьезном прорыве» следствия в «деле Скрипаля»

По данным издания, следователи смогли установить ключевых подозреваемых в покушении на убийство Сергея Скрипаля и его дочери. По версии британских правоохранителей, они успели вернуться в Россию

Фото: Fernvall Lotte / Zuma / Global Look Press

Британская полиция и следственные органы страны установили ключевых подозреваемых в покушении на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает The Telegraph со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, контртеррористическая полиция сейчас пытается завести дело против «лиц, представляющих интерес», которые, как считается, вернулись в Россию. Расследование может занять несколько месяцев, однако, как считается, следствию удалось сделать серьезный прорыв, установив ключевых подозреваемых в совершении отравления, пишет издание.

По информации издания, продвинуться в расследовании удалось после того, как были проведены поиски по списку авиапассажиров как в Великобритании, так и за ее пределами. Кроме этого, полиция изучила многочисленные кадры видеонаблюдения в Солсбери, а также номера машин с камер слежения.

«Но контртеррористическая полиция наткнется на дипломатическую кирпичную стену в попытке опросить подозреваемых, не говоря уже о их судебном преследовании», — пишет издание.

Источники The Telegraph признают, что британской полиции будет очень сложно предъявить обвинения подозреваемым, а любые требования британских властей предоставить доступ к «лицам, представляющим интерес» для следствия только усугубят напряженность в отношениях между Великобританией и Россией.

В начале апреля британское издание Daily Mail со ссылкой на свои источники в спецслужбах сообщало, что спецслужбы Великобритании заинтересовались россиянином, который прилетал в Лондон 3 марта одним рейсом с Юлией Скрипаль. Подозрение вызвал тот факт, что этот россиянин вернулся обратно в Москву спустя всего несколько часов, писала газета.



Бывший сотрудник ГРУ, работавший на британскую разведку, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта на одной из уличных скамеек британского города Солсбери. Оба были госпитализированы в критическом состоянии. Британские власти позднее объявили, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» и возложили ответственность за отравление на Россию. Москва свою причастность отрицает.