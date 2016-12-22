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Daily Mail узнала о «подозрительном» россиянине в «деле Скрипаля»
Отравление Скрипаля в Британии, 12:55
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Daily Mail узнала о «подозрительном» россиянине в «деле Скрипаля»
По данным источников Daily Mail и Sun, речь идет о россиянине, который прилетел в Лондон одним рейсом с Юлией Скрипаль и вернулся обратно в Москву спустя несколько часов
Фото: Andrew Matthews / PA Images / ТАСС

Спецслужбы Великобритании заинтересовались россиянином, который прилетел в лондонский аэропорт Хитроу в субботу, 3 марта, одним рейсом с Юлией Скрипаль, но уже спустя несколько часов вернулся обратно в Москву. Об этом пишет британское издание Daily Mail со ссылкой на свои источники в спецслужбах.

Сообщается, что речь идет о рейсе авиакомпании «Аэрофлот» AFL2570. По информации издания, этот россиянин помечен спецслужбами как «представляющий интерес». В частности, спецслужбам показался подозрительным краткосрочный визит россиянина в Лондон. Суть подозрений в адрес россиянина — доставил ли он отравляющее вещество или же каким-то другим способом мог быть связан с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери — остается неясным, пишет издание.

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«Мы, конечно, предполагаем, что, возможно, причастные [к отравлению] покинули страну за считаные часы», — сказал источник издания. The Sun добавляет, что обратным рейсом этот россиянин вылетел в Москву спустя пять часов.

Оба издания напоминают, что днем ранее на пассажиров данного рейса призвал обратить внимание депутат из Солсбери Джон Глен. «Кто был на борту вместе с Юлией Скрипаль? Спустя несколько часов этот человек вернулся в Москву? Что происходило в тот момент, пока он был здесь?» — задался вопросами депутат.

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Бывший сотрудник ГРУ, работавший на британскую разведку, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на уличной скамейке в британском городе Солсбери спустя сутки после того рейса — 4 марта.

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В причастности к отравлению Скрипалей Лондон обвиняе​т Москву. Власти Великобритании уверяют, что отравление было осуществлено при помощи нервно-паралитического вещества под названием «Новичок». Москва свою причастность отрицает, указывая на то, что вещества с подобным названием на территории России не производилось.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Сергей Скрипаль , отравление
Главное
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