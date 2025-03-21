Экс-премьеру Франции прислали письмо с патроном и угрозами

Филиппу прислали конверт с отстрелянной пулей и письмом с угрозами, пишет Ouest France. Ранее ему уже отправляли такие послания. Политик выдвинул свою кандидатуру на пост президента Франции, очередные выборы пройдут в 2027 году

Эдуар Филипп (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Экс-премьеру Франции Эдуару Филиппу прислали письмо с патроном и угрозами, сообщает издание Ouest France.

По его данным, 19 марта сотрудники мэрии Гавра (департамент Приморская Сена) обнаружили патрон, а также письмо с угрозами в конверте, адресованном Филиппу, который сейчас является мэром города. Как отмечает Ouest France, политик выдвинут кандидатом на президентских выборах, которые состоятся в 2027 году.

Ouest France уточняет, что патрон, по его информации, был уже отстрелян. Филипп обратился к правоохранителям, присланный ему конверт передали полиции.

Филиппу не в первый раз направляют письма с угрозами. В марте 2023 года ему также отправили такое послание: в конверте были письмо со словами «Аллах акбар» и белый порошок.

Письмо вскрыла почтовая служба Гавра, его отправили на экспертизу. Филипп тогда также обратился в полицию.

Эдуар Филипп занимал должность премьер-министра Франции в 2017–2020 годах при ныне действующем президенте Эмманюэле Макроне. После ухода с поста он во второй раз избрался мэром Гавра (ранее возглавлял город в 2010–2017 годах). Филипп является председателем партии «Горизонты», свою кандидатуру на пост президента он выдвинул в сентябре 2024 года.

Макрон не сможет вновь баллотироваться на пост главы государства на очередных выборах, поскольку французская Конституция запрещает занимать должность более двух сроков подряд.