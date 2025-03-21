РСМД назвал проблемы развития российских IT-компаний в Латинской Америке

Эксперты Российского совета по международным делам проанализировали перспективы развития российского бизнеса информационных технологий в странах Латинской Америки. Их основные выводы — в материале РБК

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Ключевым импульсом для масштабирования бизнеса в Латинской Америке для большинства опрошенных российских IT-компаний стали начавшиеся в 2022 году «трансформационные процессы в мировой политике и экономике». К такому выводу пришли авторы доклада Российского совета по международным делам (РСМД), посвященного перспективам экспорта российских технологий в этот регион.

Исследование (есть в распоряжении РБК) основано на интервью с представителями руководящего состава восьми компаний, занятых в различных сферах информационных технологий (среди них автоматизация производств, кибербезопасность, системная интеграция и консалтинг), а также с цифровыми атташе торговых представительств России в регионе.

Авторы отмечают, что в связи с изменением геополитической ситуации российские предприниматели уменьшили свое присутствие на Западе и обратили внимание на дружественные страны. А Латиноамериканский регион предоставил им преимущества ввиду «фазового запаздывания» с внедрением технологических и организационных инноваций. Кроме того, в некоторых странах региона наблюдаются спрос на независимые от американских и других западных производителей технологические решения и, соответственно, тенденция к диверсификации информационного ландшафта предприятий.

Технологический потенциал России активно растет — в подтверждение этого эксперты приводят статистику сервиса World Population Review, в соответствии с которой Россия получила 90,6 балла из 100 возможных в Индексе развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 2024-м, улучшив результат за год на 1,7 балла (у США 96,7 балла, у Китая — 85,8, у Уругвая — 89,9). «Россия обладает предложением, а Латинская Америка — спросом», — отмечают эксперты совета.

Пообщавшись с представителями индустрии, авторы доклада пришли к выводу, что за короткий срок большинству из них удалось добиться хороших результатов в Латинской Америке, если оценивать наличие сети клиентов и партнеров, а также географию присутствия в регионе. В то же время большинство отечественных компаний «все еще находятся на относительно ранних стадиях своего регионального развития», оговариваются в РСМД.

Что мешает российским компаниям развиваться в регионе

Среди ключевых сдерживающих факторов участники интервью выделили ошибки в составлении бизнес-стратегии, вызванные непониманием механизмов работы в регионе; препятствия во взаиморасчетах из-за западных санкций против России; обеспокоенность местного бизнеса в связи с рисками вторичных рестрикций, а также местную культуру ведения бизнеса.

В частности, оказалось, что использование английского языка в Латинской Америке неизбежно понижает конверсию продаж. В связи с этим рекомендуется заходить на этот рынок при помощи местных менеджеров, профильных специалистов со знанием испанского и португальского или как минимум переводчиков. Еще одним сдерживающим фактором респонденты назвали разницу часовых поясов и сезонов, что усложняет коммуникацию с потенциальными партнерами. «В период российской зимы в Бразилии протекает сезон отпусков, и все контакты, полученные в ноябре, начинают приносить пользу только в марте-апреле», — пояснил один из респондентов.

Нередко бывает затруднительно убедить потенциальных партнеров в конкурентоспособности российских IT-продуктов. Часть опрошенных РСМД предпринимателей отмечают, что во многих латиноамериканских странах сильны позиции компаний из США, а продвигаемые ими программные продукты более привычны для местного потребителя.

Негативно на конкурентоспособность российских компаний влияет и отсутствие локализации предлагаемых технологических решений. «В отличие от западных конкурентов, как, например, Microsoft или Oracle, российские компании чаще всего не ориентируются на международный рынок, а пытаются отправить на экспорт готовые решения, изначально сделанные для продаж в России», — отметил один из опрошенных.

Еще одним сдерживающим фактором предприниматели называют особенности местного законодательства и налогообложения: «Например, в одной стране региона программное обеспечение (ПО) может считаться услугой, в другой — товаром, а где-то налог на импорт ПО может составлять 30–35%».

Также опрошенные РСМД предприниматели отмечают недостаток государственной поддержки экспорта российских технологий в регион. По их мнению, она могла бы заключаться в содействии участию российских компаний в дорогостоящих региональных выставках, необходимых для продвижения. Авторы доклада указывают на особую значимость нетворкинга для местной бизнес-культуры: в некоторых случаях он значительно эффективнее рекламных кампаний в виртуальном пространстве.

Что касается влияния западных санкций на развитие отечественных IT-компаний в регионе, то мнения представителей отрасли разошлись. Однако в РСМД отмечают, что латиноамериканские предприниматели и клиенты не вводят никаких ограничений в отношении российских коллег и «не питают негативных эмоций к России в целом».

Часть предпринимателей признают, что в связи с блокировкой системы SWIFT возникли проблемы с расчетами и острая необходимость искать обходные пути для инвестирования и проведения платежей. Для решения этих проблем отечественные компании советуют пользоваться филиальной сетью и проводить расчеты с помощью различных региональных юридических лиц.

По мнению некоторых респондентов, негативный новостной фон, характерный для 2022-го, способствовал тому, что многие локальные компании боятся работать с российским бизнесом из-за риска вторичных санкций: «Можно было даже услышать абсурдные заявления, что представители американских компаний изымут компьютеры, если узнают, что на них установлено российское ПО».

В то же время для ряда IT-компаний события 2022 года способствовали развитию бизнеса. Их представители объясняют, что латиноамериканские партнеры «очень далеки от российско-украинского кризиса». Отдельно в этом контексте российские предприниматели выделяют Кубу, которая сама находится под американскими санкциями и расположена к взаимовыгодному сотрудничеству с Россией. Большинство респондентов приходят к выводу, что чаще всего партнерам и покупателям из Латинской Америки неважно происхождение компании-поставщика и приоритетом, влияющим на решение о приобретении продукта, выступает его качество.

Каковы перспективы развития

Большинство опрошенных РСМД респондентов сошлись во мнении, что наиболее перспективные страны — Бразилия, Мексика, Колумбия, Чили, Аргентина и Перу. Выбор обусловлен объемом рынка, высокими темпами цифровизации, сопровождающейся формированием IT-хабов и созданием зон с низкими налоговыми ставками для бизнеса.

Рынок Кубы некоторые специалисты назвали привлекательным в контексте наличия свободных ниш в IT-сфере и благоприятных отношений Гаваны и Москвы. Но другие респонденты указывают на нестабильность экономики этой страны и неоднозначное законодательство в области коммерции.

К группе сложных стран для развития IT-бизнеса были отнесены Венесуэла и Гаити, где в силу внутренних факторов тяжело выстраивать бизнес-процессы. Ряд респондентов также советуют не выходить сейчас на аргентинский рынок, поскольку в стране нестабильная экономическая ситуация, о чем свидетельствуют два отдельных курса доллара, которые затрудняют расчеты с внешними поставщиками.

Среди перспективных сегментов для внедрения российских технологий эксперты выделяют пять: FinTech, MarTech (маркетинговые технологии, различные аналитические системы для маркетинга, системы сквозной аналитики и таргетинга), FoodTech (доставка еды), EduTech (технологии в образовательной сфере) и MedTech. В приоритете и информационная безопасность, так как без надежного шифрования и защиты персональных данных невозможно выстроить другие бизнес-процессы. В Латинской Америке уже популярны российские программы по защите бизнеса от внутренних угроз (например, DLP-система для предотвращения утечек информации и DCAP-система для управления доступом к неструктурированным данным).

Кроме того, в нескольких странах есть серьезный запрос на эффективное цифровое обеспечение систем общественного правопорядка, растет потребность в оснащении улиц и общественных зданий системами видеонаблюдения. Это обширное пространство для внедрения технологий «умного» города, которые активно разрабатывают российские компании.

В РСМД также говорят о необходимости уделить внимание взаимодействию технологических компаний стран — участниц БРИКС на площадке, созданной при объединении. Это смогло бы повысить качество коммуникации между деловыми кругами России и латиноамериканских стран — партнеров БРИКС, которых по результатам саммита в Казани в 2024-м прибавилось.

Пока количество российских технологических компаний в Латиноамериканском регионе невелико, резюмируют авторы доклада, и большинство из них находятся на ранних этапах запуска успешного бизнеса. Однако в условиях широкого освещения возможностей латиноамериканского рынка и усиления господдержки экспорт российских технологических решений в регион в ближайшем будущем может увеличиться. «Страны Латинской Америки обладают спросом на цифровые продукты широкого спектра, а Россия способна их предложить. Опыт уже ведущего деятельность бизнеса продемонстрировал, что все препятствия преодолимы», — заключают эксперты РСМД.