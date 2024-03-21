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Экс-главу правительства Мордовии арестовали по делу о мошенничестве

Суд Мордовии: экс-глава правительства республики заключен под стражу
Владимир Сидоров
Владимир Сидоров (Фото: e-mordovia.ru)

Ленинский районный суд Саранска арестовал бывшего председателя правительства Мордовии Владимира Сидорова, сообщается на сайте суда.

Сидоров проходит подозреваемым по делу о мошенничестве (ч. 5 ст. 159 УК

«Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Сидорова избрана по 18.05.2024 включительно», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с января 2013 по март 2016, когда Сидоров был зампредом правительства и главой Минсельхоза Мордовии, он вместе с неустановленными лицами похитил свыше 279 млн руб. бюджетных средств. Деньги были предоставлены в качестве займов подконтрольным им «Знамя» и «Алатырьзерноресурс» на пополнение оборотных средств.

Пост председателя правительства региона Владимир Сидоров занимал с февраля 2021 года по декабрь 2022-го. До этого в 2005-2008 годах был главой Ардатовского муниципального района. С 2008 года Владимир Николаевич работал в правительстве Мордовии, и неизменно курировал отрасль сельского хозяйства, сначала в статусе заместителя председателя регионального кабмина, а затем первого вице-премьера.

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Мордовия суд заключение под стражу
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