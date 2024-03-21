Минобороны назвало имя временного командующего Северным флотом

Константин Кабанцов (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Вице-адмирал Константин Кабанцов стал временно исполняющим обязанности командующего Северным флотом, следует из сообщения Минобороны.

В новой должности вице-адмирал 19 марта вместе с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом поздравил экипаж ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Император Александр III» со 118-й годовщиной российского подводного флота.

Кабанцов ранее командовал Беломорской военно-морской базой Северного флота и Приморской флотилией Тихоокеанского флота. В октябре 2021 года указом президента он был назначен на должность начальника штаба Северного флота, первого заместителя командующего флотом.

За время военной службы контр-адмирал Константин Кабанцов окончил Военно-морскую академию имени Н.Г. Кузнецова, Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Награждён орденом «За военные заслуги», медалью Нахимова и другими государственными и ведомственными наградами.

Предыдущим командующим Северным флотом был адмирал Александр Моисеев. В начале марта он был назначен врио главнокомандующего ВМФ. Указ о смене не был опубликован в открытом виде, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отмечавший, что закрытые указы Кремль не комментирует.

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