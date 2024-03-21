 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Минобороны назвало имя временного командующего Северным флотом

Вице-адмирала Кабанцова назначили врио командующего Северным флотом
Константин Кабанцов
Константин Кабанцов (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Вице-адмирал Константин Кабанцов стал временно исполняющим обязанности командующего Северным флотом, следует из сообщения Минобороны.

В новой должности вице-адмирал 19 марта вместе с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом поздравил экипаж ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Император Александр III» со 118-й годовщиной российского подводного флота.

Кабанцов ранее командовал Беломорской военно-морской базой Северного флота и Приморской флотилией Тихоокеанского флота. В октябре 2021 года указом президента он был назначен на должность начальника штаба Северного флота, первого заместителя командующего флотом.

За время военной службы контр-адмирал Константин Кабанцов окончил Военно-морскую академию имени Н.Г. Кузнецова, Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Награждён орденом «За военные заслуги», медалью Нахимова и другими государственными и ведомственными наградами.

Предыдущим командующим Северным флотом был адмирал Александр Моисеев. В начале марта он был назначен врио главнокомандующего ВМФ. Указ о смене не был опубликован в открытом виде, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отмечавший, что закрытые указы Кремль не комментирует.

У ВМФ сменился командующий
Политика
Александр Моисеев

Материал дополняется.

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры»

Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и
цифровые навыки.

Оставить заявку

Как Россия снизила поставки СПГ в недружественные страны. Инфографика

Силовики нашли в доме у жителя Киргизии туннель в Узбекистан. Видео

В ЕС сняли санкции с еще одного россиянина. Подробности

Блинкен заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России

США и Турция договорили о применении вторичных санкций. Что это значит

Кулеба прокомментировал слова Макрона об отправке войск на Украину

Мэр Нижнего Тагила пообещал выявить бюджетников, которые не пришли на выборы

Что грозит актеру Никите Кологривому за дебош в баре. Подробности

«Тинькофф» выпустит акции для сделки с Росбанком. В чем риск для инвестора?

Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?
Теги
Северный флот вице-адмирал Минобороны
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 100,61 (+0,51) Инвестиции, 20 мар, 17:11 Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 92,69 (+0,46) Инвестиции, 20 мар, 17:11
Как быть, если заказчик или важный клиент — источник стресса и выгорания Pro, 13:07
Болгария приостановит прием документов на краткосрочные визы Общество, 13:04
Путин обратился к россиянам после решения ЦИК⁠ Политика, 13:03
Церемония прощания с Василием Уткиным пройдет 23 марта Спорт, 13:02
Рубль укрепился вопреки ожиданиям экспертов о его снижении Инвестиции, 13:02
На Камчатке завели уголовное дело после гибели лыжников при сходе лавины Общество, 13:00
Импорт российского угля Китаем в начале года резко сократился Экономика, 12:56
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Кадры упреждающих ударов Минобороны по диверсантам у границы Политика, 12:53
На рынке появился новый инструмент для анализа акций — «Индекс БКС» Пресс-релиз, 12:43
В РФС рассказали о выплатах соперникам за матчи со сборной России Спорт, 12:41
Два члена избиркомов умерли во время выборов Политика, 12:39
Минобороны назвало имя временного командующего Северным флотом Политика, 12:37
ФСБ отчиталась о срыве диверсии по заданию РДК в Белгородской области Политика, 12:36
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:34