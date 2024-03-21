Власти США согласились запретить ЛГБТ-флаги в посольствах

Республиканцы добились от Белого дома запрета вывешивать такие флаги в посольствах США, личное использование дипломатами остается разрешенным. Демократы согласились, чтобы не допустить приостановки работы Пентагона и Госдепа

Майк Джонсон (Фото: Leah Millis / Reuters)

Белый дом США согласился запретить вывешивать в посольствах ЛГБТ-флаги (Верховный суд России признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил его в ноябре 2023 года), такой уступки добился спикер республиканского большинства Майк Джонсон ради заключения сделки о принятии бюджетного законопроекта. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник в Демократической партии.

Таким образом, будет запрещено вывешивать любой флаг, кроме утвержденного флага США. Под запрет попадет и флаг Конфедерации или полотна в поддержку Дональда Трампа с лозунгом «Сделаем Америку снова великой». При этом личное использование ЛГБТ-флага сотрудниками посольств остается разрешенным.

Некоторые посольства США вывешивали радужный флаг в период «Месяца гордости» или в связи с другими событиями.

Кроме того, в соглашение по требованию республиканцев включили запрет на финанисировние агентства по оказанию помощи Палестине и увеличение расходов на безопасность на границе США и Мексики, рассказали два источника Washington Post.

Демократам удалось согласовать выдачу 12 тыс. новых виз для афганцев, которые помогали США по время войны в Афганистане, увеличения расходов на исследование рака и болезни Альцгеймера, а также продления на год международных усилий по профилактике ВИЧ и СПИД.

Голосование по законопроекту на $1,2 трлн состоится в пятницу, 22 марта, за несколько часов до начала частичного прекращения работы федерального правительства. Джонсон уже рассказал журналистам, что на голосование будет вынесен «секретный текст» пакета расходов.

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Частичное прекращение работы правительства в США начнется в полночь на субботу, если проект не будет принят. На долю этих ведомств приходится 70% правительства: Минобороны, Госдепартамент, Казначейство, Минобразования, Департамент внутренней безопасности, Департамент труда и Департамент здравоохранения и социальных служб.

Власти США вправе расходовать только те деньги, которые согласованы конгрессом, либо вынуждены прекратить работу. Приостановка деятельности может быть короткой, поскольку конгрессмены могут уладить противоречия за выходные, когда большинство федеральных служащих не работают, отмечает Washington Post. Если они одобрят закон в выходные, в понедельник правительство без затруднений возобновит работу. Самое короткое приостановление работы правительства длилось всего несколько часов в 2018 году.