Новым министром образования Украины стал сын диссидента Лисового

Оксен Лисовой (справа) (Фото: oleksiihoncharenko / Telegram)

Верховная рада Украины проголосовала за назначение новым министром образования Украины Оксена Лисового, сообщают украинское издание «Обозреватель» и агентство «УНИАН».

Кандидатуру Лисового внес премьер-министр Денис Шмыгаль. О результатах голосования в Раде сообщил в телеграм-канале и народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, назначение поддержали 313 депутатов (всего в Раде 450 мест, на момент голосования в зале присутствовали 333 законодателя). До голосования назначение Лисового поддержала профильная комиссия Рады, следует из сообщения на сайте парламента.

Сергея Шкарлета, который занимал должность прежде, Верховная рада накануне отправила в отставку.

Лисовой — сын диссидента Василия Лисового, который 11 лет провел в лагерях по обвинению в антисоветской деятельности.

Сам новый министр занимает должность директора национального центра «Малая академия наук Украины» — так называется национальная сеть внешкольных учебных заведений, целью которой является поиск и поддержка талантливых школьников. В 2012 году он стал лауреатом Государственной премии Украины в сфере образования.

После начала военной операции России на Украине Оксен Лисовой вступил в ряды Вооруженных сил Украины как доброволец и сейчас участвует в конфликте в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Одновременно он продолжает исполнять обязанности главы «Малой академии наук», пишет «Обозреватель».