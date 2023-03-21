Прокуратура объяснила «космические цены» на форму для бойцов спецоперации

Депутат Попов получил ответ от прокуратуры насчет цен на форму от компании «Гардарика», которая одевает участников спецоперации. Прокуроры выяснили, что цены на сайте производителя изменили «неустановленные лица»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Прокуратура Москвы в ответ на запрос телеведущего и депутата Госдумы Евгения Попова («Единая Россия») о ценах на военное обмундирование от компании «Гардарика» заявила, что цены на сайте производителя формы для военной операции на Украине были изменены «неустановленными лицами».

«По информации ООО «ОКБ «Гардарика» в сети интернет на сайте www.garda-store.ru неустановленными лицами без согласия общества внесены изменения в стоимость продукции», — говорится в ответе начальника отдела по надзору за расследованием преступлений в сфере оборонно-промышленного комплекса Керима Тумова. Сейчас сайт «находится в разработке».

Никаких оснований для мер прокурорского реагирования ведомство не обнаружило.

Депутатский запрос Попов направил 14 февраля после получения обращений граждан «на тему скандальной компании «Гарда», военного обмундирования, космических цен, возможных государственных контрактов и т. д.».

О том, что «Гардарика» начала производить форму для участников спецоперации, учредитель компании Артем Степаненко рассказал РБК в начале февраля. По его словам, к тому моменту фирма уже месяц занималось производством. Минобороны в ответ на запрос РБК сообщило, что «контрактная стоимость одного летнего комплекта формы, поставляемого компанией «Гардарика», составляет 10 тыс. 628 руб. 15 коп.». На сайте производителя были указаны цены на разные комплекты тактической одежды, достигавшие 140 тыс. руб.