СК задержал главу одного из крупнейших поставщиков лекарств от COVID-19

Следственные действия проводились и в отношении сыновей губернатора Данилы и Александра Белозерцевых, сообщил РБК источник в СКР. Согласно данным СПАРК, полный тезка сына губернатора Белозерцев Данила Иванович является совладельцем четырех компаний, зарегистрированных в Пензенской области. Все компании занимаются коммерческой деятельностью. Александр Иванович Белозерцев является совладельцем трех коммерческих компаний, следует из данных СПАРК.
68-летний Борис Шпигель основал «Биотэк» в 1991 году и с тех пор возглавляет группу компаний. Кроме предпринимательской деятельности, занимается музыкальным продюсированием. Шпигель был продюсером певца Николая Баскова, который с 2001 по 2008 год был женат на его дочери Светлане. От этого брака у них есть сын Бронислав Шпигель — внук Бориса Шпигеля.
С 2003 по 2013 год Шпигель был членом Совета Федерации от Пензенской области. Из верхней палаты ушел досрочно по собственному желанию в связи с избранием президентом международной правозащитной организации «Мир без нацизма».
Как следует из сообщений самого «Биотэка», компания в 2020 году заняла третье место среди фармдистрибуторов в бюджетном сегменте. «Биотэк» в 2020 году стал крупнейшим поставщиком лекарственной и медицинской продукции, направленных на борьбу с эпидемией, включая среди прочего антивирусные препараты», — сообщала пресс-служба компании в начале марта.
«Биотэк» поставляет в регионы препараты «Авифавир» и «Арепливир», а также диагностические тест-системы BIOZEK и дезинфицирующие средства. Общая сумма отгрузок группы компаний в 2020 году составила 45 млрд руб.
О задержании Белозерцева стало известно утром 21 марта. Источник РБК в Следственном комитете сообщал, что у губернатора и других членов областного правительства прошли обыски.
Пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина сообщала, что пензенскому правительству неизвестно о следственных действиях. «Мы не располагаем данными относительно информации о действиях силовых структур, распространяющейся в социальных сетях, вследствие чего данную информацию не комментируем», — писала она.
Авторы
Михаил Котляр, Дмитрий Серков