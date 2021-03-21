СК задержал главу одного из крупнейших поставщиков лекарств от COVID-19

Бориса Шпигеля задержали в рамках уголовного дела губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Следствие полагает, что он давал взятки главе региона на сумму 31 млн руб. за получение госконтрактов

Борис Шпигель (Фото: Александра Мудрац / ТАСС)

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и главу группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля задержали по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

«По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн руб.», — говорится в сообщении.

По версии СК, взятки главе региона передавались за предоставление «Биотэку» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов. Речь идет о тендерах для региональных учреждений здравоохранения на поставку и хранение медицинских изделий, лекарств, контроль их качества.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК (дача и получение взятки). По месту жительства и работы фигурантов прошли обыски. Следователи готовятся предъявить задержанным обвинение и ходатайствовать об их аресте.