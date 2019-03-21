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Политика ,  
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Счетная палата заявила о низкой компетенции реставраторов Большого театра
Минкультуры нанимает проектировщиков низкой квалификации на реконструкцию памятников, говорится в докладе Счетной палаты. Среди проблемных объектов — Новодевичий монастырь и Большой театр
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Счетная палата обвинила Минкультуры в некачественной работе с подрядчиками в рамках федеральной адресной программы по сохранению культурно-исторического наследия. Проверка аудиторов выявила нарушения практически на всех этапах реализации инвестпроектов, говорится в отчете​ аудиторов, поступившем в РБК.

Дирекция Минкультуры приняла и оплатила невыполненные работы на 51,4 млн руб., формально отнесшись к контролю за бюджетными деньгами, выяснили аудиторы. Показатели для оценки выполнения задачи по направлению инвестиций в ФЦП «Культура России» отсутствуют и отдельные показатели результативности по инвестпроектам не установлены, подчеркнул на коллегии Счетной палаты аудитор Михаил Мень. Общий ущерб бюджету он оценил в 57 млн руб. — по каждому нарушению аудиторы отправили обращение в Генпрокуратуру.

Всего объем бюджетных инвестиций на федеральные объекты дирекции Минкультуры по строительству, реконструкции и реставрации за 2016-2018 год составил 7 млрд руб. В то же время сумма неосвоенных ведомством на реконструкцию средств за последние годы выросла в 28 раз — со 100 млн до 2,8 млрд руб. По подсчетам аудиторов, за 2018 год Минкультуры не использовало и вернуло в бюджет 80% доведенных средств.

Аудиторы связывают рост остающихся на счетах ведомства средств с задержкой ввода объектов в эксплуатацию. 13 из 14 планировавшихся на 2017-2018 годы проектов ведомством не завершены.

Проблемные памятники

На начало 2019 года сорван срок по 12 проектам, отмечают аудиторы. Это Усадьба Старое Озеро в Ростове; комплекс зданий Литературного института; берегоукрепление бухты в Севастополе; школа-студия Моисеева; Академическое художественное училище; Фондохранилище в Торжке; рязанский Музейный комплекс; Мастерские Большого театра; объекты размещения Большого театра; мемориальный комплекс Медное в Тверской области; мемориальный Музей Чайковского.

Еще один объект — калужский Музей космонавтики, фигурировавший в уголовном «деле реставраторов», по которому проходил бывший замминистра культуры Григорий Пирумов.

Причиной задержки работ по реконструкции в Счетной палате считают низкую компетенцию нанятых Минкультуры проектировщиков. В итоге 6 из 11 строящихся объектов нужно доработать и провести повторную госэкспертизу, что приведет к затягиванию сроков строительства и удорожанию объектов. К примеру, при корректировке Музейного комплекса в Рязани, Музея космонавтики в Калуге и Художественных мастерских Большого театра сметная стоимость строительства увеличилась на 45% или на 1,6 млрд руб. В случае Большого театра стоимость возросла более чем на 90% — почти на 900 млн руб., подсчитал Мень. Часть проектировщиков уже объявили себя банкротами, что затруднит исправление ошибок.

Аудиторы отдельно отмечают проблемы в проектно-изыскательских работ инженерных сетей ансамбля Новодевичьего монастыря, проверенных по поручению президента. Ответственный исполнитель по закупке — Минстрой России, госзаказчик — ФАУ «РосКапСтрой», а единственный исполнитель — ООО «Строительная компания «Под ключ». Цена проектно-изыскательских работ составила 58,7 млн руб., а сроки поставили до 20 декабря 2018 года. Но на 1 марта 2019 года работы не были закончены, а израсходовать успели всего пятую часть суммы. Аудиторы также усомнились в обоснованности цены контракта. Проектировщика заподозрили в отсутствии профильного опыта и низком качестве проекта.

По всем выявленным Счетная палата отправила доклад президенту, а также письма в правительство, Минкультуры, Минстрой, ФАС и Росстат, и доклады в Думу и Совфед. Кроме того, коллегия направила обращения в Генпрокуратуру и представления в дирекцию Минкультуры и ФАУ «РосКапСтрой» Минстроя России.

Представители Министерства культуры с выводами Счетной палаты согласились, говорится в сообщении аудиторов. Замминистра культуры Сергей Обрывалин пообещал выполнить все предписания контролеров и взять проектную документацию под контроль. РБК отправил запрос в Минкультуры с просьбой прокомментировать выводы аудиторов.

Авторы: Владимир Дергачев, Антон Фейнберг
При участии: Мария Истомина
Теги: Минкультуры, Счетная палата, Михаил Мень, Большой театр
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