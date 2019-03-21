Счетная палата заявила о низкой компетенции реставраторов Большого театра

Минкультуры нанимает проектировщиков низкой квалификации на реконструкцию памятников, говорится в докладе Счетной палаты. Среди проблемных объектов — Новодевичий монастырь и Большой театр

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Счетная палата обвинила Минкультуры в некачественной работе с подрядчиками в рамках федеральной адресной программы по сохранению культурно-исторического наследия. Проверка аудиторов выявила нарушения практически на всех этапах реализации инвестпроектов, говорится в отчете​ аудиторов, поступившем в РБК.

Дирекция Минкультуры приняла и оплатила невыполненные работы на 51,4 млн руб., формально отнесшись к контролю за бюджетными деньгами, выяснили аудиторы. Показатели для оценки выполнения задачи по направлению инвестиций в ФЦП «Культура России» отсутствуют и отдельные показатели результативности по инвестпроектам не установлены, подчеркнул на коллегии Счетной палаты аудитор Михаил Мень. Общий ущерб бюджету он оценил в 57 млн руб. — по каждому нарушению аудиторы отправили обращение в Генпрокуратуру.

Всего объем бюджетных инвестиций на федеральные объекты дирекции Минкультуры по строительству, реконструкции и реставрации за 2016-2018 год составил 7 млрд руб. В то же время сумма неосвоенных ведомством на реконструкцию средств за последние годы выросла в 28 раз — со 100 млн до 2,8 млрд руб. По подсчетам аудиторов, за 2018 год Минкультуры не использовало и вернуло в бюджет 80% доведенных средств.

Аудиторы связывают рост остающихся на счетах ведомства средств с задержкой ввода объектов в эксплуатацию. 13 из 14 планировавшихся на 2017-2018 годы проектов ведомством не завершены.