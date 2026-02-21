Степашин рассказал о просьбе Путина к Ельцину на посту главы ФСБ

Став главой ФСБ в 1998 году, Путин попросил Ельцина о возможности каждые выходные ездить в Петербург к тяжелобольному отцу, заявил Степашин. Путин рассказывал, что у его отца было онкологическое заболевание

Владимир Путин и Борис Ельцин, 1998 год (Фото: Александр Сенцов / Александр Чумичев / ТАСС)

В 1998 году, возглавив ФСБ, Владимир Путин обратился к тогдашнему президенту России Борису Ельцину с единственной просьбой — о возможности каждые выходные ездить в свой родной Санкт-Петербург к тяжелобольному отцу, заявил в интервью ТАСС Сергей Степашин, бывший тогда главой МВД.

По его словам, Ельцин спросил о целях таких поездок. «[Путин] говорит, у него отец болел тяжело, и он каждый выходной приезжал. И, по сути дела, санитаром был два дня. Это же не игра. Это такой человек», — рассказывает Степашин.

Отец Путина — Владимир Спиридонович. На прямой линии в 2017 году президент рассказывал, что у его отца было онкологическое заболевание, но сначала ему поставили неверный диагноз и лечили от болей в спине. Однако затем нашлись эффективные средства, и Путин-старший «ушел из жизни не по той болезни, которая ему была диагностирована», добавил глава государства.

В колонке для «Русского пионера» в 2018 году Путин писал, что его отец умер в конце 1998 года, а мать — Мария Ивановна — в 1999-м.