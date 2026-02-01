Путин в день 95-летия со дня рождения Бориса Ельцина позвонил его вдове
Российский президент Владимир Путин в день юбилея первого президента страны Бориса Ельцина позвонил его вдове Наине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«По случаю годовщины со дня рождения Бориса Николаевича Ельцина президент России сегодня позвонил Наине Иосифовне Ельциной», — сказал Песков (цитата по ТАСС).
Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Свердловской области, 1 февраля 2026 года ему исполнилось бы 95 лет.
Как сообщило «РИА Новости», Путин и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прислали также цветы к могиле Ельцина.
Бывший президент умер 23 апреля 2007 года. Ельцин занимал пост президента с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999-го. 31 декабря он досрочно сложил с себя полномочия и назначил Путина исполняющим обязанности главы государства.
