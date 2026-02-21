В Каменске-Шахтинском и пяти ростовских районах сбили БПЛА и ракеты
В Ростовской области средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотники и ракеты, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«БПЛА и ракеты уничтожены в г. Каменске-Шахтинском и 5 районах — Каменском, Кашарском, Шолоховском, Боковском и Чертковском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал он в своем телеграм-канале.
По данным главы, в настоящее время отражение воздушной атаки все еще продолжается, в регионе действует режим беспилотной опасности.
В ночь на 21 февраля дрон также ударил по объекту в республике Удмуртия, власти сообщили о повреждениях и пострадавших. О каком именно объекте идет речь, глава республики Александр Бречалов не уточнил.
Об ударах по двум промышленным площадкам также сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. В Воронежской области беспилотник сбили на подлете к столице региона, по информации властей, пострадавших и разрушений нет.
