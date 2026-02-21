 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Каменске-Шахтинском и пяти ростовских районах сбили БПЛА и ракеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В Ростовской области средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотники и ракеты, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«БПЛА и ракеты уничтожены в г. Каменске-Шахтинском и 5 районах — Каменском, Кашарском, Шолоховском, Боковском и Чертковском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал он в своем телеграм-канале.

По данным главы, в настоящее время отражение воздушной атаки все еще продолжается, в регионе действует режим беспилотной опасности.

В ночь на 21 февраля дрон также ударил по объекту в республике Удмуртия, власти сообщили о повреждениях и пострадавших. О каком именно объекте идет речь, глава республики Александр Бречалов не уточнил.

Об ударах по двум промышленным площадкам также сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. В Воронежской области беспилотник сбили на подлете к столице региона, по информации властей, пострадавших и разрушений нет.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова, Анастасия Луценко
Юрий Слюсарь БПЛА Ростовская область
Юрий Слюсарь фото
Юрий Слюсарь
политик, губернатор Ростовской области
20 июля 1974 года
Материалы по теме
Беспилотник сбили на подлете к Воронежу
Политика
Объект в Удмуртии пострадал при атаке беспилотников
Политика
Самарский губернатор сообщил об ударах по двум промышленным площадкам
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Почему в Армении начали уголовное преследование католикоса перед выборами Политика, 08:02
За ночь силы ПВО сбили над Россией 77 дронов Политика, 07:39
При атаке объекта в Удмуртии пострадали 11 человек Политика, 07:33
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
Украина передала 1850 т пшеницы Пакистану в рамках Grain from Ukraine Политика, 07:21
Москвичам пообещали солнечный день без снега Город, 07:10
Как файлы Эпштейна запустили волну отставок и новых дел по всему миру Политика, 07:00
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
В Каменске-Шахтинском и пяти ростовских районах сбили БПЛА и ракеты Политика, 06:56
Axios узнал, что США допустили «символическое» ядерное обогащение Ирана Политика, 06:50
Самарский губернатор сообщил об ударах по двум промышленным площадкам Политика, 06:47
Беспилотник сбили на подлете к Воронежу Политика, 06:23
США сообщили об ударе по судну с наркотиками и гибели трех человек Политика, 06:19
В трех российских аэропортах ограничили полеты Политика, 05:50
Девять российских аэропортов возобновили работу Политика, 05:45