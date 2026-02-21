 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Axios сообщил об испытаниях в США дронов-камикадзе для массового выпуска

Axios: США начали испытания дронов-камикадзе для массового производства
Испытания стартовали 18 февраля, они проводятся на базе сухопутных войск США в Форт-Беннинге (штат Джорджия). В испытаниях участвуют прототипы 25 частных компаний, включая украинские
Фото: Ximena Borrazás / Getty Images
Пентагон приступил к испытаниям прототипов беспилотников-камикадзе, которые были представлены на конкурс 25 частными компаниями для массового производства, сообщает портал Axios.

Испытания стартовали 18 февраля, они проводятся на базе сухопутных войск США в Форт-Беннинге (штат Джорджия). По информации портала, они продлятся до начала марта и будут включать проверку небольших и недорогих дронов, а также их производителей. Эти испытания проводятся с целью извлечь уроки из конфликта на Украине.

Генеральный директор компании Red Cat's Teal Drones, одного из 25 участников испытаний, Джефф Томпсон, сообщил порталу, что Пентагон уделяет особое внимание способности компаний наладить массовое производство. Он подчеркнул, что если компания не может обеспечить своевременную поставку или задерживается, например, на две недели, она выбывает из конкурса.

Среди других участников конкурса: Dzyne Technologies, Firestorm Labs, Neros, Performance Drone Works и Vector Defense. После завершения испытаний победитель получит заказ на поставку прототипов на сумму $150 млн.

Политика
Глава Пентагона Пит Хегсет

В начале февраля Минобороны США сообщило о планах к 2027 году создать запас из сотен тысяч ударных беспилотников (дронов-камикадзе).

Министр войны Пит Хегсет поручил разработать стратегию закупок, направленную на быстрое оснащение американской армии беспилотниками. Тогда Пентагон объявил 25 участников первого этапа программы Drone Dominance Program (DDP), направленной «на реформирование системы закупок с целью быстрого развертывания недорогих односторонних ударных беспилотников в масштабах всей страны в рамках укрепления американского арсенала свободы».

В числе приглашенных компаний — украинские General Cherry Corp и Ukranian Defence Drones Tech Corp.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
дроны испытания США производство
