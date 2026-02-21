Почему в Армении начали уголовное преследование католикоса перед выборами

Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело в отношении главы Армянской апостольской церкви Гарегина II. Насколько это связано с парламентскими выборами, которые должны пройти в республике в начале лета, — в материале РБК

Гарегин II (Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости)

В чем обвиняют католикоса

Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело против лидера Армянской апостольской церкви (ААЦ), католикоса всех армян Гарегина II и запретила ему выезд из страны. Сначала 14 февраля об этом в своих соцсетях сообщил адвокат католикоса Ара Зограбян, позже информацию подтвердили в ААЦ.

По словам Зограбяна, Гарегину II вменяют препятствование правосудию в деле Армана (церковное имя Геворг) Сарояна, бывшего главы Масиацотнской епархии в городе Арташат (административный центр Араратской области, находящейся на юго-востоке страны). Сароян был в числе тех, кто призывал к отставке Гарегина II и получил в этом поддержку премьер-министра Никола Пашиняна, — 4 января 2026 года глава епархии присоединился к тем армянским иерархам, которые подписали «Дорожную карту обновления ААЦ», предполагающую, в частности, отстранение Гарегина II и избрание нового католикоса.

После этого, 10 января, католикос освободил Сарояна от должности предстоятеля епархии, обвинив его в «злоупотреблении служебным положением», «неисполнении возложенных обязанностей» и «давлении на духовенство епархии». 27 января Гарегин II лишил Сарояна и сана епископа, причислив его к мирянам. В период между этими событиями священнослужитель обратился в суд, и тот постановил восстановить его в должности. ААЦ ходатайствовала об отмене этого решения, но оно осталось в силе. Несмотря на это, в сане и во главе Масиацотнской епархии Сарояна не восстановили.

Армянская апостольская церковь (ААЦ) — древневосточная православная церковь, основная в Армении; по данным переписи населения 2022 года, ее прихожанами считают себя 97,5% зарегистрированного населения республики (2,9 млн человек). Как сказано на сайте ААЦ, Армения стала первой страной, которая провозгласила христианство государственной религией. Церковь называется апостольской, потому что считает своими основателями двух из 12 апостолов Иисуса Христа — Варфоломея и Фаддея. Духовный предстоятель ААЦ в Армении и диаспоре за рубежом — верховный патриарх и католикос всех армян, с 1999 года это Гарегин II. Его резиденция и духовный центр ААЦ находятся в монастырском комплексе Первопрестольный Святой Эчмиадзин, который расположен в городе Вагаршапат поблизости от Еревана. По Конституции Армении, власти «признают исключительную миссию» ААЦ «как национальной церкви в духовной жизни армянского народа, в деле развития его национальной культуры и сохранения его национальной самобытности». Отношения государства и церкви регулируются законом «О свободе совести и религиозных организациях», где зафиксировано, что церковь от государства отделена.

Эчмиадзин уголовное преследование католикоса осудил, назвав его «необоснованным, незаконным» и имеющим «явно политический характер». «Очевидно антиконституционным и незаконным вмешательством во внутренние дела Церкви власть препятствует пастырской деятельности Верховного Патриарха, — заявила 14 февраля ААЦ, призвав пересмотреть постановление Генпрокуратуры. — <…> Эти решения вносят раскол в наше общество и подрывают авторитет и престиж родного государства».

До того как было возбуждено уголовное дело против Гарегина II, в Следственный комитет Армении были вызваны члены Верховного духовного совета ААЦ. Это произошло в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям о неисполнении решения суда или о склонении к его неисполнению. В итоге шести иерархам был запрещен выезд из страны.

По оценке Зограбяна, власти пошли на это, чтобы не дать священнослужителям попасть на Епископское собрание ААЦ, которое должно было пройти в Австрии в середине февраля. Тем не менее собрание все-таки состоялось — о его открытии Эчмиадзин сообщил 17 февраля.

Как развивался конфликт Пашиняна и ААЦ

Противостояние властей Армении и ААЦ набирало обороты начиная с 2020 года. Руководство церкви последовательно критикует политику Пашиняна — так, в декабре 2020 года, после поражения Армении во второй карабахской войне, Гарегин II был среди тех, кто призывал Пашиняна уйти в отставку. «В связи с усугубляющейся внутриполитической напряженностью и низким уровнем доверия к личности премьер-министра мы призвали его сложить с себя полномочия, чтобы предотвратить потрясения в общественной жизни, возможные столкновения и трагические последствия», — заявил тогда иерарх (цитата по «Интерфаксу»). С аналогичным призывом тогда выступили три бывших президента республики — Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян, а также участники массовых протестов.

В 2023 году Гарегин II заявил, что его призыв к отставке Пашиняна — бессрочный. «Ситуация в стране остается опасной и тревожной. Делаются неверные и неприемлемые заявления в отношении статуса Нагорного Карабаха, — сказал он, очевидно, имея в виду заявление Пашиняна, что отказ от Карабаха — это условие мира для Армении (цитата по «Sputnik Армения»). — Беспокоят углубляющаяся разобщенность, нетерпение, дух нетерпимости нашего народа».

Пашинян в ответ заявил, что священнослужители ААЦ выступают в роли «агентов влияния». «Живите, кушайте, ставьте свечки, все остальное мы сделаем за вас. И на что вам нужно правительство, местное самоуправление, парламент? — сказал премьер в парламенте в 2024 году (цитата по News.am). — Например, есть епархии, вместо десяти областей будет десять епархий. В конце концов, армянский народ имел такой опыт — во время имперского правления ездили в Кесарию, получали благословение, возвращались в Армению и становились агентами влияния. Вопрос агента влияния не решен с периода царя Папа (царь в Армении в IV веке. — РБК) и по сей день. Но я уверен, что он будет решен в ближайшие два-три месяца».

В январе 2025 года на встрече с армянской общиной в Швейцарии Пашинян заявил, что деятельность ААЦ экономически непрозрачна, но менять католикоса он не собирается, поскольку церковь отделена от государства. Через несколько месяцев премьер свою риторику ужесточил — на заседании правительства 29 мая он сравнил церкви с чуланами. «Все кому не лень складируют ненужные вещи в церквях. Заходишь и видишь какую-то напольную плитку, мешки с цементом, куски старой ржавой арматуры. Зачем человек заходит в церковь? Заходит, чтобы приобщиться к духовному. И вдруг заходишь и видишь, что в одном месте разбросан мусор, где-то еще там чья-то ветхая одежда, обувь, кто-то поставил свою старую кровать. Как так можно?!» — возмущался премьер (цитата по Panorama.am, отрывок выступления опубликован в аккаунтах Пашиняна). Чуть позже он обвинил Гарегина II в том, что он нарушил обет безбрачия и имеет ребенка, и пообещал это доказать. В соцсетях он призвал последователей ААЦ избрать католикосом всех армян «поистине священнослужителя» (цитата по News.am).

В ААЦ заявления премьера охарактеризовали как «постыдную кампанию» против церкви, утверждая, что премьер прибегнул «к недопустимой для государственного деятеля лексике, насыщенной оскорблениями и обвинениями, ставя свою персону выше закона». «Публикации, наполненные непристойными выражениями и бранной речью, противоречат элементарным нормам благопристойности, грубо попирают фундаментальные права человека, оскорбляют религиозные чувства верующих и прикрываются лживыми предлогами псевдозаботы», — говорилось в заявлении Верховного духовного совета ААЦ. Он также обвинил Пашиняна, что тот использует нападки в политических целях, стремясь умалить авторитет церкви, и призвал «компетентные государственные органы пресечь эту незаконную и недальновидную политику премьер-министра», а верующих — «к единству и сплоченности».

8 декабря 2025 года Пашинян опубликовал в своем телеграм-канале «Дорожную карту обновления ААЦ после смещения Ктрича Нерсисяна» (имя Гарегина II в миру). Она состоит из трех пунктов: избрание викария (наместника) католикоса; принятие устава ААЦ, в котором должны быть отражены правила поведения духовников, финансовая прозрачность, аполитичность, соответствие действий церкви законодательству и социальные гарантии для духовенства; наконец, избрание нового католикоса в соответствии с уставом. Через месяц он подписал этот документ с десятью противниками Гарегина II из числа духовенства.

При чем тут парламентские выборы

Уголовное преследование руководства ААЦ началось за четыре месяца до парламентских выборов — они назначены на 7 июня 2026 года. Партия Пашиняна «Гражданский договор», у которой сейчас большинство мест в парламенте (69 мандатов из 107), не опасается конкуренции со стороны других политических сил, говорит директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян. «Но есть две институции, которые государству никак не подчиняются, — это церковь и диаспора (богатые люди, которые находятся за пределами Армении). У церкви в Армении высокий рейтинг, а у власти — низкий. Соответственно, власть пытается как-то предотвратить какое-либо потенциальное влияние церкви накануне выборов. Я не думаю, что такая ситуация реально может возникнуть. Но сказывается то, как все это воспринимают власти», — сказал РБК эксперт.

ААЦ — один из самых популярных в Армении институтов. Опросы за июнь 2025 года показывали, что ее деятельностью удовлетворены 58% армян. По этому показателю она находится на втором месте — ее опережают Вооруженные силы, работой которых удовлетворены 72% населения. Офис премьер-министра в этом рейтинге находится на девятом месте — у него 38%. На последнем, 16-м месте находится Национальное собрание (однопалатный парламент) — его работой удовлетворены 24% армян.

По словам Искандаряна, церковь в политику напрямую не вмешивается, но взгляд священнослужителей на происходящее в стране отличается от взгляда правительства. Пашинян продвигает идеологию «Реальной Армении»: он представил ее в феврале 2025 года, и суть ее в том, что современная Армения — это государство с международно признанной территорией на площади 29 743 кв. км (то есть без Карабаха); критики этой концепции считают ее отказом от идеи «исторической Армении». ААЦ же, по словам эксперта, границами республики не ограничена — у нее иной, более широкий взгляд на историю страны; поэтому между властью и церковью есть принципиальное идеологическое расхождение.

«Католикос мне кажется вполне договороспособным человеком. Думаю, найти общий язык с церковью было вполне реально. Но нынешняя власть вышла из революции, и в качестве методов и нарративов она использует неприятие, обвинения, поляризацию. В итоге это приводит к противостоянию», — резюмировал Искандарян.