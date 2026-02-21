 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Эксклюзивы РБК⁠,
0
Эксклюзив

ЛДПР отправит в Госдуму бывшую главу Молодежного парламента

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Сюжет
Выборы в Госдуму
Мария Воропаева — депутат Мосгордумы текущего созыва и член Высшего совета ЛДПР — планирует пойти на выборы в Госдуму в сентябре, сообщили источники РБК. По словам Воропаевой, «обсуждаются разные сценарии»
Мария Воропаева
Мария Воропаева (Фото: Владимир Андреев / ТАСС)

Первый заместитель руководителя Центрального аппарата ЛДПР и депутат Мосгордумы Мария Воропаева примет участие в выборах в Госдуму в сентябре, сообщили РБК два источника, близких к администрации президента.

Еще два собеседника РБК, близких к партии, уверены, что этот сценарий планируется реализовать. Один из них допустил, что в случае избрания Воропаева может стать вице-спикером Госдумы. Сейчас у председателя палаты девять заместителей (плюс два первых заместителя). Из них шесть — от партии «Единая Россия», по одному — еще от трех парламентских партий. От ЛДПР сейчас этот пост занимает Борис Чернышов.

«Могу ответить, что обсуждаются разные сценарии. Точку поставит съезд партии», — ответила Воропаева на вопрос РБК о возможном выдвижении. Предвыборный съезд ЛДПР планируется провести в июне.

Марии Воропаевой 39 лет, она родилась в Биробиджане Еврейской автономной области. В 2008 году окончила Дальневосточную государственную социально-гуманитарную академию, в 2011 году — Хабаровскую государственную академию экономики и права. С 2017 по 2021 год возглавляла Молодежный парламент при Госдуме. Победитель конкурса «Лидеры России. Политика».

ЛДПР поставила задачу стать второй партией в Госдуме
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Политическую деятельность Воропаева начала в «Единой России». В 2021 году вошла в региональную группу № 1 партии власти, в которой представляла ЕАО, была шестой в списке. Но мандат Воропаева тогда не получила.

В 2022 году Воропаева была назначена советником председателя партии Леонида Слуцкого. В сентябре 2024 года баллотировалась на выборах в Мосгордуму как самовыдвиженец. Получив мандат, организовала депутатское объединение ЛДПР, в которое кроме нее вошел еще один депутат. В конце того же года стала членом Высшего совета ЛДПР. В марте прошлого года Воропаева стала первым заместителем руководителя Центрального аппарата ЛДПР, курирует подготовку федеральной избирательной кампании. Слуцкий называл ее ключевой фигурой в ЛДПР.

В октябре на съезде ЛДПР партийцам поставили задачу минимум в два раза увеличить фракцию в Госдуме, став второй партией в палате. Сейчас в Думе у ЛДПР 22 мандата, она уступает «Единой России», у которой 315 мандатов, КПРФ (56 мандатов) и «Справедливой России — За правду» (27 мандатов).

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына, Андрей Винокуров Андрей Винокуров
ЛДПР Выборы в Госдуму Москва Госдума Мосгордума Мария Воропаева Борис Чернышов
Материалы по теме
Певцов и Вассерман не попадут в списки на выдвижение в Госдуму
Политика
У депутата Госдумы и связанных с ним лиц изъяли активы на ₽23 млрд
Политика
ЛДПР поставила задачу стать второй партией в Госдуме
Политика
