Кремль опроверг потепление отношений с США

Диалог США и России начался, однако этого мало для того, чтобы говорить о нормализации отношений, считает Дмитрий Песков. Путин говорил, что отношения двух стран находятся на той стадии, когда «просто посидеть» недостаточно

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий» о потеплении отношений с США, заявил, что «до этого еще очередь не дошла».

«Одно дело — диалог между Россией и США, а другое дело — начало сотрудничества в области развития технологий», — сказал он.

Песков отмечал ранее, что для нормализации отношений двух стран нужно преодолеть длинный путь, «починить» их за один день или неделю невозможно. Тем не менее, считает пресс-секретарь президента, на переговорах российской и американской делегаций в Саудовской Аравии 18 февраля был сделан важный шаг в сторону реставрации отношений.

По мнению президента Владимира Путина, Россия и США находятся в таком положении, что встретиться, «просто чтобы чай, кофе попить, посидеть, поговорить о будущем», недостаточно. «Я с удовольствием встречусь с Дональдом [Трампом], мы очень давно не виделись», — сказал он 19 февраля, но отметил, что к саммиту нужно тщательно подготовиться по ряду важных для стран вопросов, «в том числе и на украинском треке».