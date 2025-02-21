Кремль опроверг потепление отношений с США
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий» о потеплении отношений с США, заявил, что «до этого еще очередь не дошла».
«Одно дело — диалог между Россией и США, а другое дело — начало сотрудничества в области развития технологий», — сказал он.
Песков отмечал ранее, что для нормализации отношений двух стран нужно преодолеть длинный путь, «починить» их за один день или неделю невозможно. Тем не менее, считает пресс-секретарь президента, на переговорах российской и американской делегаций в Саудовской Аравии 18 февраля был сделан важный шаг в сторону реставрации отношений.
По мнению президента Владимира Путина, Россия и США находятся в таком положении, что встретиться, «просто чтобы чай, кофе попить, посидеть, поговорить о будущем», недостаточно. «Я с удовольствием встречусь с Дональдом [Трампом], мы очень давно не виделись», — сказал он 19 февраля, но отметил, что к саммиту нужно тщательно подготовиться по ряду важных для стран вопросов, «в том числе и на украинском треке».
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