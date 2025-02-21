Politico узнало, что союзники США боятся передавать разведданные Трампу

В свой первый срок на посту президента Трамп не раз раскрывал секретные данные. Союзники США опасаются, что после возвращения республиканца в Белый дом это продолжится, и стремятся обезопасить своих агентов

Дональд Трамп (в центре) (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Страны — союзницы США, которые регулярно делятся с Вашингтоном разведывательными данными, ищут способы предотвратить утечки секретной информации при администрации Дональда Трампа, сообщает Politico.

Эти государства давно опасаются, что Трамп после возвращения в Белый дом продолжит раскрывать конфиденциальные данные, пишет газета. Их тревога усилилась, когда конгресс одобрил предложенные республиканцем спорные кандидатуры на должности, ответственные за разведывательные операции.

По данным Politico, союзники рассматривают усиление безопасности сотрудников разведслужб, работающих за границей. Например, в разговорах с американскими коллегами они могли бы опускать детали, раскрывающие местонахождение или личность агента.

Во время первого срока Трампа (январь 2017 — январь 2021) республиканец не раз совершал поступки, которые «ошеломили» сотрудников разведки. Например, он публиковал в Twitter (в 2023 году соцсеть переименована в X) секретное изображение места запуска иранской ракеты. Также он передал главе МИД России Сергею Лаврову секретные сведения, полученные Израилем. В связи с этим, сообщил Politico бывший высокопоставленный сотрудник внешней разведки Великобритании MI6, служба опасалась делиться с администрацией Трампа особенно чувствительными данными.

Спустя месяц после начала второго срока Трампа его администрация уже столкнулась с обвинениями в ненадлежащем обращении с конфиденциальной информацией. В частности, в начале февраля ЦРУ по требованию Белого дома направило незасекреченное письмо со списком имен и первых букв фамилий недавно нанятых аналитиков и оперативников, многие из которых специализируются на Китае. Экс-сотрудники агентства выразили опасения, что доступ к этим сведениям получит иностранная разведка.

Как заявила представитель ЦРУ Лиз Лайонс, для утверждений о том, что иностранные партнеры могут воздержаться от обмена разведданными с США при Трампе, нет «никаких оснований». Агентство относится к своим международным обязательствам «невероятно серьезно», заверила она.

Politico отмечает, что США и союзники глубоко сотрудничают в сфере сбора и обмена разведывательными данными, Вашингтон — крупнейший поставщик секретной информации в рамках альянса «Пять глаз», куда также входят Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия.