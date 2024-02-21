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Военная операция на Украине ,  
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Медведев объяснил, когда задачи спецоперации будут считаться выполненными

Медведев: задачи спецоперации будут выполнены, когда появится защитный кордон
Сюжет
Военная операция на Украине
Одна из главных задач России в ходе спецоперации на Украине — создание «защитного кордона», который предотвратит угрозу российской территории, заявил Медведев
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Россия должна создать защитный кордон, который предотвратит угрозу нападений с украинской стороны, заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев во время интервью, которое дал российским СМИ, передает ТАСС.

По его словам, в ходе спецоперации России необходимо «полностью обеспечить наши интересы». Во-первых, считает Медведев, армия должна выполнить задачи о которых говорил президент, а во-вторых — «создать необходимый защитный кордон, который будет страховать от всякого рода поползновений на наши земли: не только обстрелы, но и активные наступательные операции».

По его словам, «только в этом случае можно будет признать, что задачи выполнены».

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Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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