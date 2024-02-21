ФСБ показала, как подозреваемый в Лобне закладывал бомбу под машину
В Лобне в Московской области 19 февраля ввели режим ЧС — под одним из автомобилей в городе нашли бомбу. Ее, как считает следствие, заложил мужчина «по заданию украинских спецслужб». На автомобиле передвигался сотрудник правоохранительных органов Московского региона, сообщили в ФСБ. Бомбу удалось обезвредить.
На кадрах, которые опубликовала спецслужба, видно, как мужчина в маске подходит с пакетом к припаркованному автомобилю. Потом он наклоняется, что-то кладет под машину и уходит. На следующих кадрах видно, как мужчину задерживают сотрудники ФСБ.
США анонсировали новые санкции против России из-за смерти Навального
Польские фермеры заблокировали дорогу на границе с Украиной. Видео
Украина оценила потери экономики за два года боевых действий
Илон Маск рассказал, чему научился первый человек с вживленным чипом
Что известно о новом законопроекте против иноагентов
Землетрясение в Дагестане. Что известно
Apple рассказали, как нельзя сушить iPhone. Иначе сгорит
Путин подарил Ким Чен Ыну Aurus. Подробности о машине
Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов
Когда начнется обмен заблокированных активов? Комментарий Минфина