ФСБ показала, как подозреваемый в Лобне закладывал бомбу под машину

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В Лобне в Московской области 19 февраля ввели режим ЧС — под одним из автомобилей в городе нашли бомбу. Ее, как считает следствие, заложил мужчина «по заданию украинских спецслужб». На автомобиле передвигался сотрудник правоохранительных органов Московского региона, сообщили в ФСБ. Бомбу удалось обезвредить.

На кадрах, которые опубликовала спецслужба, видно, как мужчина в маске подходит с пакетом к припаркованному автомобилю. Потом он наклоняется, что-то кладет под машину и уходит. На следующих кадрах видно, как мужчину задерживают сотрудники ФСБ.