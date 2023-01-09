В Херсоне заявили об обстреле критической инфраструктуры города

В Херсоне сообщили об обстреле объекта критической инфраструктуры и подстанции

В Херсоне из-за обстрела повреждены «объекты критической инфраструктуры», сообщили украинские власти. Электроснабжение и подача тепла в городе не прекращались

Фото: khersonskaODA / Telegram

В городе Херсоне, который сейчас контролируют украинские военные, при обстреле был поврежден один из объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации региона Ярослав Янушевич в своем телеграм-канале.

По его словам, во время обстрела был поврежден «объект критической инфраструктуры» города, а также «одно из предприятий критической инфраструктуры города».

По его словам, также была разрушена электроподстанция, которая питает «несколько больших котельных». Янушевич отметил, что подача тепла и света в Херсоне не прекращалась.

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.