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Испания декриминализировала секс с животными при отсутствии вреда

В Испании зоофилия перестала быть преступлением, если животному не причинен вред
За половую связь с животным теперь будут наказывать только в том случае, если оно получило травмы
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

В Испании сексуальные отношения с животным будут считаться преступлением, если только причиняют ему вред, пишет издание Libertad Digital о поправках в Уголовный кодекс страны. Половая связь, не причинившая вред здоровью животного, перестает подлежать уголовному наказанию. Поправки в УК касаемо жестокого обращения с животными были одобрены конгрессом 9 февраля.

Сексуальная эксплуатация животных в Испании впервые стала наказуемой в 2015 году. Тогда зоофилия была включена в УК в качестве нового преступления, так как парламентарии сочли, что животные, как и дети, не способны давать согласие на интимные отношения. Сексуальные отношения с домашними животными, как и жестокое обращение, согласно ст. 337.1 УК наказывалось тюремным заключением от трех месяцев до одного года.

Теперь в УК появится статья «Преступления против животных», в которой говорится, что уголовным преступлением считаются любые действия (в том числе сексуальные отношения), которые причиняют вред животному и из-за которых ему требуется лечение. Иными словами, зоофилия перестает быть отдельным преступлением, пишет издание. За половую связь с животным теперь будут наказывать только в том случае, если оно получило травмы. Максимальное наказание за это — тюремное заключение от трех месяцев до полутора лет.

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Теги
Елена Чернышова
Испания зоофилия
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