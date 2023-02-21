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Нидерланды увидели «признаки подготовки Россией саботажа» в Северном море

Разведка Нидерландов заявила о «признаках подготовки Россией саботажа» в Северном море
Разведка Нидерландов заметила российский корабль близ объектов подводной инфраструктуры. Ведомство сочло, что Москва активизировала «деятельность, указывающую на шпионаж, а также подготовку операций по нарушению и саботажу»
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Операторы морской инфраструктуры в Нидерландах должны усилить меры безопасности и «устойчивости», это связано с обнаружением в Северном море российского корабля, пытавшегося нанести на карту энергетические объекты. Об этом говорится в отчете Службы военной разведки и безопасности (MIVD) Нидерландов, пишет Financial Times.

Россия активизировала «деятельность, указывающую на шпионаж, а также подготовку операций по нарушению и саботажу» подводных кабелей, ветряных электростанций и газопроводов в Северном море, сказано в документе.

Как уточнил глава MIVD генерал Ян Свилленс, корабль был обнаружен в один из последних месяцев, его деятельности помешали нидерландские военно-морские силы и береговая охрана, которые сопровождали судно. Маневры корабля указывали, что он вел «подготовку к нанесению ущерба и диверсии», считает генерал.

Россия все еще заинтересована в данных об инфраструктуре в Северном море, продолжил Свилленс, говоря о подводных интернет-кабелях и газопроводах. «Это делает очевидным тот факт, что угроза для Нидерландов конкретнее, чем многие думают», — полагает глава военной разведки.

В конце сентября прошлого года на нитках газопровода «Северный поток», предназначенного для поставок российского газа в Европу, произошли взрывы. Повреждения получили обе нитки «Северного потока» и одна нитка «Северного потока-2». Дочерняя компания «Газпрома», Nord Stream AG, заявила о полном разрушении участка трубы в шведских водах. Расследованием случившегося занимаются Германия, Дания и Швеция.

Президент России Владимир Путин возложил ответственность за произошедшее на «англосаксов»; Вашингтон не раз отвергал обвинения в адрес США и других стран НАТО.

Военно-морские силы Норвегии после взрывов увеличили свое присутствие близ критически важной инфраструктуры в Северном море, нарастив число патрулей. Норвежские силовики также занялись усилением безопасности наземной инфраструктуры. Норвежский премьер Гар Стёре повысил с 1 ноября уровень военной готовности страны. «Нет никаких признаков того, что Россия расширит свои боевые действия на другие страны, но усиление напряженности означает, что мы более подвержены угрозам, разведданным и влиянию», — пояснил он.

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