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Политика ,  
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Максима Каца и 15 его сторонников исключили из «Яблока»

Бюро партии «Яблоко» проголосовало за исключение из партии 16 человек, в том числе Максима Каца и его сторонников, которых обвинили в «презрительном отношении к оппонентам» и попытке организовать «секту»
Максим Кац (Фото: Владимир Кузьмин / Facebook)

В пятницу, 21 февраля, бюро «Яблока» проголосовало за исключение из партии 16 членов, среди которых сооснователь фонда «Городские проекты» Максим Кац, муниципальный депутат Анастасия Брюханова, рассказали РБК в пресс-службе «Яблока».

В решении бюро говорится, что борьба этих людей за должности в столичном отделении партии «в течение более трех лет сопровождается непрерывными скандалами, эпатажем и искусственными столкновениями». «Сторонники Каца принесли в партию «деление членов партии на своих и чужих, неуважительное, презрительное отношение к оппонентам внутри партии, нередко переходящее в откровенное хамство, оскорбительные высказывания в адрес однопартийцев в социальных сетях и внутренних чатах, неэтичные поступки», — сказано в документе.

Кац, по мнению бюро, пытался попасть в руководство столичного отделения «Яблока», включив в его состав сотни своих сторонников. Они «не являются самостоятельными людьми — постоянно получают инструкции о том, за какое решение голосовать, какой тактики придерживаться в дискуссии, о чем говорить, какие вопросы задавать», а Кац, «по существу, пытается организовать внутри партии секту с собой во главе», говорится в решении бюро.

Кац рассказал РБК, что сначала ему было «довольно неприятно от происходящего», но когда он увидел решение бюро, «то стало смешно». «Новые молодые руководители партии (в декабре председателем партии был избран Николай Рыбаков) просто перенервничали, — говорит он. — Там нет ни одного рационального основания для исключения». Он уверен, что он и его сторонники не покинут партию, потому что либо бюро не проголосует за него, либо решение будет отменено «другими партийными органами». За исключаемую группу, по его словам, вступились многие члены «Яблока», в том числе руководитель псковского отделения партии Лев Шлосберг. «Сейчас в «Яблоке» 500 с лишним человек, вступивших по моему призыву, — подчеркнул Кац. — Остается большое количество сторонников, и придут еще. Даже если решение примут и не отменят, ну примут меня в партию позже заново».

Максим Кац до 2016 года был муниципальным депутатом в столичном районе Щукино и членом первого созыва координационного совета российской оппозиции. В «Яблоко» он вступил в 2016 году, с того момента неоднократно выступал с критикой возглавлявшего тогда московское отделение Сергея Митрохина. В 2017 году его уже пытались исключить из-за сотрудничества с КПРФ и разногласий с «Яблоком», но тогда федеральное бюро восстановило его. В 2018 году в «Яблоко» приняли около 200 человек, которых Кац назвал своими сторонниками. Тогда Митрохин обвинил его в «рейдерстве».

Автор: Евгения Кузнецова
Теги: «Яблоко», Максим Кац, Сергей Митрохин
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