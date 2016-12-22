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В «Яблоко» приняли 190 сторонников Каца вопреки позиции Митрохина
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В «Яблоко» приняли 190 сторонников Каца вопреки позиции Митрохина
Политика, 13 апр, 22:35
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В «Яблоко» приняли 190 сторонников Каца вопреки позиции Митрохина

Федеральное бюро партии «Яблоко» 13 апреля приняло в свои ряды 202 человека, их планируют зарегистрировать в московском отделении партии, сообщил РБК оппозиционер Максим Кац и подтвердил пресс-секретарь партии Игорь Яковлев.

«Сегодня приняли 202 человека, около 190 из них пришли по моему призыву», — сказал Кац, отметив, что бюро «Яблока» отменило указ регионального совета о его исключении из партии. Яковлев это подтвердил.

В итоге за последний год «Яблоко» приняло около 300 человек, пришедших по его призыву, утверждает Кац.

Кац начал призывать своих сторонников вступать в «Яблоко» еще в 2016 году. Он считает, что московское отделение может работать лучше, и заявляет об амбициях возглавить его. В региональном отделении «сейчас состоит около 800 человек», рассказал РБК его председатель Сергей Митрохин.

Митрохин сообщил РБК, что выступил против принятия в партию Каца и его сторонников, но члены партии проголосовали по-другому, и он относится к этому решению спокойно. «Я считаю, что это ошибка, я был против этого решения, но раз проголосовали, то что уж теперь», — сказал Митрохин. «У Максима Каца взгляды явно не совпадают с нашими, например, он требует сбавить градус критики московских властей, безоговорочно поддерживает ряд их проектов», — добавил он.

Он добавил, что «никаких действий предпринимать не планирует» в связи со вступлением в партию сторонников Каца. «В противостояние я ни с кем не вступаю», — заключил Митрохин.

Кац и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков организовали в 2017 году проект «Объединенные демократы» для поиска кандидатов в муниципальные депутаты. На муниципальных выборах в столице в 2017 году через этот проект в муниципальные депутаты от «Яблока» избрались 172 человека. Всего от партии мандат получили 177 человек.

Митрохин обвинял Каца в «рейдерстве», писали в сентябре 2017 года «Ведомости», а Кац грозил снять того с должности председателя московского отделения. «Массового приема не будет, мы же не самоубийцы — принимать сразу такую толпу с враждебными намерениями», — говорил тогда Митрохин.

Теги: Максим Кац , Сергей Митрохин , «Яблоко»
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