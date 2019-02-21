Директор Левада-центра заявил о тоске россиян по «справедливому СССР»

Директор Левада-центра Лев Гудков рассказал об идеализации россиянами «справедливого государства» в СССР и росте популярности Сталина. Протестная активность невелика и переместилась из столиц в средние города

Фото: Артем Житенев / ТАСС

Тоска по СССР

Директор Левада-центра Лев Гудков заявил о тенденции идеализации социального государства по примеру СССР в общественном сознании в условиях «конца крымской мобилизации». Выступая на 22-й конференции Левада-центра, он отметил, что постепенное снижение доверия к власти фиксировалось на фоне снижения уровня жизни: катализатором недовольства стала пенсионная реформа, но она не изменила государственно-патерналистских установок респондентов. В качестве примера Гудков привел тот факт, что в России фиксируются рекордная в новейшей истории популярность Иосифа Сталина и рост числа респондентов, оправдывающих репрессии.

По последним февральским опросам Левада-центра, изменилась тройка ответов респондентов на вопрос о причинах неудовлетворенности положением дел: если раньше после роста цен и обнищания был страх войны, то теперь на третье место вышел вопрос коррупции.

Гудков связывает рост доверия к Сталину с примитивизацией и мифологизацией исторических событий в сознании граждан: «Это способ найти справедливость, идеализация Советского Союза как социального государства при хроническом недовольстве нынешним положением дел», — передал его слова корреспондент РБК.