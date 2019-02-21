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Госпереворот в Венесуэле ,  
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СМИ узнали о наказе Венесуэлы компаниям страны открыть счета в России
По данным Bloomberg, правительство Николаса Мадуро поручило компаниям — производителям потребительских товаров выстраивать отношения с поставщиками в России, Китае, Турции и Индии. Все эти страны ранее выразили поддержку Мадуро
Тарек эль-Ассами (слева) и Николас Мадуро (справа)   (Фото: Marco Bello / Reuters)

Власти Венесуэлы поручили руководителям 50 компаний по производству потребительских товаров открыть банковские счета в России, Турции, Китае и Индии и начать выстраивать отношения с поставщиками в этих странах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с результатами соответствующей встречи.

По информации собеседников, встреча прошла в минувший понедельник в президентском дворце в Каракасе с участием вице-президента по экономике Тареком эль-Ассами и министром внутренних дел Уильямом Контрерасом.

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В министерстве финансов страны будут проводиться семинары, на которых главам компаний расскажут, как открывать иностранные счета. Компании также предупредили, что попытки сорвать производство с целью дестабилизации правительства приведут к ответным мерам, сообщил один из собеседников. Кроме того, на встрече руководителям было сказано не повышать цены, так как инфляция якобы начала замедляться, знаю собеседники агентства.

Оба министерства не ответили на запросы о комментариях, отмечает Bloomberg.

В Венесуэле тяжелая экономическая ситуация. Страна находится под американскими санкциями и практически изолирована от большинства латиноамериканских соседей. В стране гиперинфляция, дефицит продовольствия и товаров первой необходимости. По данным МВФ, в минувшем году ВВП страны сократился на 18%.

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Тяжелая экономическая ситуация сопровождается политическим кризисом, который обострился в январе этого года, после того как лидер оппозиции, спикер Национальной Ассамблеи (парламент) Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя президентом страны. Его поддержали США, ряд латиноамериканских стран, о готовности признать его заявили и европейские страны. Россия, Турция, Китай и Индия выразили поддержку действующего президенту Николасу Мадуро.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Венесуэла, Николас Мадуро
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