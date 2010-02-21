В.Янукович назвал три кандидатуры на пост премьера Украины

Новоизбранный президент Украины Виктор Янукович заявил, что у него есть три кандидатуры на пост премьер-министра Украины, передает "РБК-Украина".

Глава Партии регионов рассматривает кандидатуры Сергея Тигипко, Арсения Яценюка и Николая Азарова. "Окончательный выбор будет сделан позже, в процессе формирования коалиции депутатских фракций в Верховной Раде", - заявил В.Янукович.

Ранее Николай Азаров заявил, что готов уступить должность премьера любому достойному кандидату.

Напомним, что к настоящему моменту не осталось никаких препятствий для инаугурации В.Януковича, которая состоится 25 февраля в Киеве. Ранее премьер Юлия Тимошенко отозвала свой иск в Высший административный суд Украины.

Судьи закрыли дело по исковому заявлению и разблокировали действие протокола Центризбиркома Украины об официальных результатах выборов. Таким образом, победа В.Януковича на выборах теперь юридически оформлена и официально признана.

Уже известно, что первый международный визит в качестве главы государства В.Янукович нанесет в Россию.