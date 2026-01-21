 Перейти к основному контенту
Захват Мадуро⁠,
NYT описала препятствия для амбиций Трампа по добыче нефти в Венесуэле

NYT: желанию Трампа добывать нефть в Венесуэле мешает позиция компаний из США
Частные американские компании не хотят инвестировать в добычу венесуэльской нефти из-за нестабильности, низких цен на сырье и долгосрочных рисков. Трамп заявлял о планах вложить не менее $100 млрд в энергетику Венесуэлы
Фото: Lucio Tavora / XinHua / Global Look Press
В США нет государственной нефтяной компании, которая смогла бы реализовать амбиции президента Дональда Трампа по добыче нефти в Венесуэле после захвата Николаса Мадуро, а частные корпорации, такие как Exxon и Chevron, запускают проекты, только если видят потенциальную выгоду, пишет The New York Times.

Хотя Венесуэла обладает большими запасами нефти, их освоение потребует длительных сроков и огромных первоначальных вложений, пишет газета. Этот фактор отпугивает американские нефтяные компании, которые в текущих условиях стремятся скорее снижать риски и сокращать капитальные затраты.

Низкие мировые цены на нефть также ограничивают стимулы для новых проектов. Как отмечают аналитики, на рынке уже наблюдается значительный избыток сырья, что делает масштабные инвестиции еще менее привлекательными, передает газета.

Еще одна сложность для частных нефтяных компаний, которую выделяет NYT, заключается в том, что даже если США удастся добиться лояльности преемницы Мадуро Делси Родригес, долгосрочная политическая стабильность в Венесуэле остается под вопросом. Исторические потрясения, которые уже приводили к национализации активов американских компаний, заставляют руководство нефтекомпаний воспринимать страну как крайне рискованную для инвестиций.

Три десятилетия «чавистской» идеологии, основанной на использовании нефти для противостояния американскому влиянию, сделали сотрудничество с Вашингтоном неприемлемым для многих венесуэльцев, требующих «нулевой добычи» для врага. Страна также погрязла в нестабильности из-за вооруженных группировок. Эта среда кажется непривлекательной для нефтяных гигантов, пишет NYT.

Ранее в январе NYT писала, что Трамп заинтересован в низких ценах на нефть и ждет от компаний крупных инвестиций. Однако сами компании стремятся к высоким ценам, экономии, снижению рисков и повышению выплат акционерам. Это противоречие создало тупик. Газета выделила два варианта развития событий — президенту придется либо создать стимулы для вложений в Венесуэлу, либо наказать компании за бездействие.

В ночь на 3 января США провели операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой нанесли удары по Каракасу, а также захватили и вывезли из страны Мадуро и его жену Силию Флорес. Супругов будут судить в США, их обвиняют в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. Мадуро обвинения отверг. Заседание по делу Мадуро пройдет 17 марта.

Трамп заявлял о намерении задействовать значительные нефтяные ресурсы Венесуэлы, а также о планах американских компаний инвестировать не менее $100 млрд в восстановление энергетического сектора республики. Согласно плану американского президента, о котором сообщали источники The Wall Street Journal, цены на нефть снизятся до $50 за баррель. Для этого Белый дом планирует установить контроль над нефтью Венесуэлы и вытеснить Россию и Китай из региона.

