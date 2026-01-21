Убийца бывшего премьера Японии Абэ получил пожизненный срок
Суд в Японии приговорил к пожизненному заключению Тэцуи Ямагами, который застрелил экс-премьера страны Синдзо Абэ в 2022 году, передают Kyodo и NHK.
Для 45-летнего Ямагами, признавшегося в убийстве Абэ с помощью самодельного оружия, пожизненное заключение запрашивала прокуратура. Нападение на бывшего премьера было совершено во время его предвыборного выступления в городе Нара в 2022 году.
В общей сложности по делу Ямагами прошло 15 слушаний в суде. Судебный процесс начался в октябре 2025 года. На первом слушании подсудимый заявил: «Все это правда. Нет никаких сомнений, что я это сделал», признав свою вину, передает NHK.
Ямагами также объяснил суду, что его к убийству подтолкнула нищета, самоубийство брата и ненависть к религиозному культу.
Материал дополняется
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7
Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями
Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США
Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом
Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая
Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика