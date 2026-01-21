 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Убийца бывшего премьера Японии Абэ получил пожизненный срок

Суд в Японии приговорил к пожизненному заключению Тэцуи Ямагами, который застрелил экс-премьера страны Синдзо Абэ в 2022 году, передают Kyodo и NHK.

Для 45-летнего Ямагами, признавшегося в убийстве Абэ с помощью самодельного оружия, пожизненное заключение запрашивала прокуратура. Нападение на бывшего премьера было совершено во время его предвыборного выступления в городе Нара в 2022 году.

В общей сложности по делу Ямагами прошло 15 слушаний в суде. Судебный процесс начался в октябре 2025 года. На первом слушании подсудимый заявил: «Все это правда. Нет никаких сомнений, что я это сделал», признав свою вину, передает NHK.

Ямагами также объяснил суду, что его к убийству подтолкнула нищета, самоубийство брата и ненависть к религиозному культу.

Материал дополняется

Авторы
Егор Алимов
Прямой эфир
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 91,2 (+1,03) Инвестиции, 20 янв, 17:50 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 77,82 (+0,07) Инвестиции, 20 янв, 17:50
