Путин подписал указ об отставке глав нескольких управлений Генпрокуратуры

Президент подписал указ об увольнении 5 сотрудников Генпрокуратуры, в их числе главы управлений кадров, проверок и профилактики коррупции, физической защиты. Это первые отставки после назначения главы ведомства Александра Гуцана

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Президент Владимир Путин подписал указ об увольнении начальников нескольких управлений Генеральной прокуратуры, сообщил РБК источник, знакомый с кадровыми решениями, и подтвердил источник, осведомленный о содержании президентского указа. РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

По словам источников РБК, от должностей освобождены:

Сергей Иванов, начальник управления кадров центрального аппарата и территориальных органов Генеральной прокуратуры. Иванов служил в ведомстве с 2006 года, куда пришел из Министерства юстиции вместе с тогда назначенным генеральным прокурором Юрием Чайкой.

Денис Грунис, старший помощник генпрокурора по особым поручениям. Грунис работал в Генеральной прокуратуре с 2002 года. С 2013 года он под руководством Юрия Чайки занимал руководящую должность начальника отдела международного сотрудничества по особо важным делам Главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры.

Денис Кунев, начальник информационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры. Кунев — кандидат юридических наук, старший советник юстиции, почетный работник Следственного комитета Российской Федерации, работал в международных антикоррупционных организациях, читает лекции студентам, магистрантам и слушателям МГИМО МИД России, РУДН, МГЮУ им. О.Е. Кутафина. Он автор учебных пособий для сотрудников оперативных служб, судей, прокуроров, следователей.

Сергей Орлов, начальник управления службы проверок и профилактики коррупции Генеральной прокуратуры. Орлов поступил на службу в надзорное ведомство в 2020 году. Занимавший тогда пост генпрокурора Игорь Краснов назначил Орлова на руководящую должность, освободив от должности начальника отдела собственной безопасности и физической защиты прокуратуры города Москвы.

Николай Козырев, начальник отдела физической защиты Генеральной прокуратуры. Основная задача отдела — обеспечение безопасности прокурорских работников.

Это первые кадровые перестановки в Генеральной прокуратуре после назначения нового генпрокурора Александра Гуцана. Он был назначен президентом на должность главы ведомства 24 сентября, после назначения занимавшего этот пост Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда.

Ранее, 27 октября, президент также назначил новых прокуроров в восьми регионах, в том числе в Костромской, Астраханской, Тамбовской, Брянской, Калининградской областях. 7 ноября президент представил кандидатуру Евгения Ботвинкина на должность прокурора Тывы. 11 ноября Совет Федерации рассмотрит представленные президентом Путиным кандидатуры новых прокуроров Тывы, Воронежской области, ХМАО.