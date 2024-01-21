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Военная операция на Украине ,  
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Число погибших при обстреле Донецка выросло до 18

Число погибших при обстреле Донецка возросло до 18
Сюжет
Военная операция на Украине
Мэр Донецка сообщил о росте числа жертв украинского обстрела города до 18, ранены еще 13 человек. Ранее было известно о 13 погибших
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Число погибших при обстреле Донецка выросло до 18, еще 13 человек получили ранения, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

«На текущий момент известно о 18 погибших и 13 раненых. Информация продолжает поступать», — написал Кулемзин.

Ранее сообщалось о 13 погибших.

При обстреле рынка в Донецке погибли 13 человек
Политика

Об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, был обстрелян рынок в микрорайоне Текстильщик. Как уточняет телеграм-канал Mash, атака произошла около 10:00 мск.

Донецк подвергается регулярным обстрелам со стороны ВСУ. Кулемзин в марте заявлял, что город обстреливали почти 3 тыс. раз с начала военной операции на Украине.

Последняя масштабная атака на Донецк произошла в новогоднюю ночь. В ДНР сообщали, что ВСУ выпустили по городу порядка 15 снарядов из реактивной системы залпового огня, а также применили кассетный боеприпас.

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