Число погибших при обстреле Донецка выросло до 18
Число погибших при обстреле Донецка выросло до 18, еще 13 человек получили ранения, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
«На текущий момент известно о 18 погибших и 13 раненых. Информация продолжает поступать», — написал Кулемзин.
Ранее сообщалось о 13 погибших.
Об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, был обстрелян рынок в микрорайоне Текстильщик. Как уточняет телеграм-канал Mash, атака произошла около 10:00 мск.
Донецк подвергается регулярным обстрелам со стороны ВСУ. Кулемзин в марте заявлял, что город обстреливали почти 3 тыс. раз с начала военной операции на Украине.
Последняя масштабная атака на Донецк произошла в новогоднюю ночь. В ДНР сообщали, что ВСУ выпустили по городу порядка 15 снарядов из реактивной системы залпового огня, а также применили кассетный боеприпас.
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