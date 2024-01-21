Глава ДНР Пушилин: при обстреле рынка в Донецке погибли 13 человек

При обстреле рынка в Донецке погибли 13 человек

ВСУ обстреляли рынок в Кировском района Донецка, погибли как минимум 13 человек, сообщили местные власти

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По меньшей мере 12 человек погибли в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Глава районной администрации Анатолий Будрин уточнил ТАСС, что ВСУ нанесли удар по рынку. Как уточнили агентству в оперативных службах ДНР, ранения различной степени тяжести получили еще как минимум пять человек.

Mash уточняет, что по рынку ударили из РСЗО, атака произошла около 10:00.

Донецк регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Кулемзин еще в марте сообщал, что с начала спецоперации город обстреливали почти 3 тыс. раз. «Причем у нас нет таких обстрелов, чтобы одиночный снаряд прилетел. Если выпускается целая кассета «Града», мы считаем это одним обстрелом», — отмечал градоначальник.

Последний раз Донецк подвергся сильному обстрелу в новогоднюю ночь: тогда ВСУ выпустили по городу как минимум 15 снарядов из РСЗО, применялся в том числе кассетный боеприпас. Огонь велся с позиции возле села Новоселовка Первая в Ясиноватском районе, уточняли в ДНР.

В результате повреждения получили несколько многоквартирных домов, гостиница, бизнес-центр, магазин и школа. В общей сложности погибли четыре человека, ранения различной степени тяжести получили 13 человек, рассказывал глава ДНР Денис Пушилин. Официальный представитель МИДа Мария Захарова, комментируя удар по Донецку, заявила, что «так могло поступить только террористическое зверье».