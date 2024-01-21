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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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WSJ сообщила, что ЦАХАЛ уничтожил лишь треть сил ХАМАС

WSJ: Израиль уничтожил лишь 20-30% от сил ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
С начала военной операции в секторе Газа ЦАХАЛ удалось уничтожить лишь третью часть сил ХАМАС, выяснила WSJ. Также у боевиков остается достаточно боеприпасов, чтобы атаковать израильские города и силы в течении нескольких месяцев
Фото: Haitham Imad / EPA / Reuters
Фото: Haitham Imad / EPA / Reuters

Израильским войскам с начала операции в секторе Газа удалось уничтожить лишь 20-30% сил ХАМАС, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на оценки американских спецслужб. Как отмечает газета, это число пока не соответствует цели Израиля по уничтожению группировки и демонстрирует ее стойкость.

Американская оценка потерь группировки также показала, что у ХАМАС все еще достаточно боеприпасов, чтобы продолжать наносить удары по Израилю и по израильским силам в секторе Газа в течение нескольких месяцев, и что движение пытается восстановить свои полицейские силы в некоторых частях города Газа.

По оценкам США, численность бойцов ХАМАС перед началом войны с Израилем составляла от 25 000 до 30 000 бойцов в дополнение к тысячам полицейских. По оценкам Израиля, в группировке насчитывалось 30 000 или более боевиков.

Как отмечает WSJ, американская оценка потерь ХАМАС, включенная в секретный отчет, была основана на перехваченных сообщениях, анализе руин в Газе и разведывательных данных, предоставленных израильтянами. Так, помимо порядка 9 тыс. убитых, от 10,5 тыс. до 11,7 тыс. бойцов палестинского движения получили ранения, пишет газета.

По официальным данным ЦАХАЛ, с начала наземной кампании Израиля в секторе Газа погибли около 190 израильских солдат, еще 1,2 тыс. получили ранения.

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ХАМАС начал военную операцию «Буря Аль-Аксы» против Израиля 7 октября. Еврейское государство подверглось массированному ракетному обстрелу, боевики также вторглись в приграничные города и начали брать заложников. В ответ Израиль объявил ХАМАС войну и начал военную операцию в секторе Газа. Своей целью страна называла уничтожение всех представителей палестинской группировки.

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15 января израильский министр обороны Йоав Галант сообщил, что ЦАХАЛ завершила интенсивную фазу боевых действий в северной части сектора и планирует вскоре сделать то же самое на юге Газы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключал, что война с ХАМАС может продлиться до 2025 года.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Израиль потери ХАМАС сектор Газа
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