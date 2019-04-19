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Лукашенко заявил о вложенной в русский язык душе белорусов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не поднимать вопрос о государственном языке. По его словам, половина населения не понимает надписей на белорусском
Александр Лукашенко  (Фото: Николай Петров / БелТа / ТАСС)

Выступая с ежегодным посланием к парламенту и народу, Лукашенко заявил, что языковой вопрос в Белоруссии закрыт. Он подчеркнул, что в стране два государственных языка — русский и белорусский.

«Русский, в который мы душу вложили. Люди гибли, воевали. Это наше общее достояние! Если кто-то хочет потерять разум — он потеряет русский язык, если сердце — белорусский язык. Что вы хотите потерять?» — спросил Лукашенко собравшихся.

Президент привел в пример табло оповещения «Выконвай хуткасны рэжым» («Соблюдай скоростной режим») на трассе, по которой ездит на работу. «Мне как белорусу понятно, что хотел сказать автор. Едет русский человек или русскоязычный белорус, который лучше знает русский язык. Выконувай, худкосный... Но понял, что режим. Неужели опять диктатура Лукашенко? 50% населения поймут что требуют, остальные же не поймут! Опять скажут, диктатура Лукашенко!» — заявил глава государства.

Видео: Телеканал «Беларусь 1»

​Лукашенко не в первый раз обращается к тем, кто предлагает сделать белорусский язык единственным государственным в стране. Так, например, в июле 2017 года он указывал, что русский язык является достоянием его страны, потому что «белорусы за многовековую историю внесли немалый вклад в его развитие и обогатили его».

В апреле того же года белорусский президент на встрече с губернатором Нижегородской области пообещал, что жители его страны «никогда не откажутся от русского языка, но и белорусский не забудут».

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Белорусский язык был признан единственным государственным языком в БССР в 1990 году. Принятый тогда закон предполагал полный перевод документооборота к 2000-му. Однако программа была свернута в 1995 году. Тогда состоялся референдум, на котором 83% граждан высказались за то, чтобы придать русскому статус государственного языка наряду с белорусским.

Авторы: Юлия Сапронова, Артем Филипенок
Теги: Белоруссия, Алдександр Лукашенко
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