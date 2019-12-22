В ЦИК Узбекистана признали выборы в парламент состоявшимися

В ЦИК Узбекистана признали выборы в парламент состоявшимися

В Узбекистане закрылись избирательные участки на выборах в нижнюю палату парламента — Законодательную палату Олий мажлиса. По предварительным данным, явка составила 71,1%, сообщается на сайте Центризбиркома страны.

Всего в Узбекистане работали 10 260 избирательных участков, на которых проголосовали более 13,35 млн человек. За рубежом открыли 55 участков.

«Газета.uz» сообщает, что голосование продолжается в США и Европе, где находятся почти 1,7 млн избирателей. Секретарь ЦИК Худоер Маматов заявлял, что выборы признаны состоявшимися, отмечало издание.

В России для граждан Узбекистана организовали восемь участков, расположенных при узбекских посольстве и генеральных консульствах. По данным ЦИК, в них открыли 55 мест для проведения досрочного голосования, которое прошло с 12 по 18 декабря.

Зампредседателя ЦИК Махмуд Истамов отмечал, что в трех избирательных округах Ташкента представители местных властей оказывали давление на избирательные комиссии.