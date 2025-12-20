Губернатор объяснил, почему «мущщины» не хотят руководить селами

Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что «мущщины» не хотят руководить селами, перепоручая это женщинам, из-за «неравнодушия к алкоголю или казенным деньгам»

Вадим Шумков (Фото: Максим Блинов / ТАСС)

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что «мущщины» не хотят руководить селами, перепоручая это женщинам. Об этом он упомянул в посте о главе Белозерского округа Наталье Богдановой.

«Как бывает, мущщины в наших краях, в силу неравнодушия к алкоголю или казенным деньгам, а то и просто в силу «нервности натуры и ранений, полученных на колчаковских фронтах», нередко по-рыцарски широким жестом передоверяют самую тяжелую и сложную муниципальную ношу дамам. А они несут. И несут достойно», — написал он.

Губернатор похвалил главу округа за то, что «вечно грязная и пыльная» Белозерка постепенно превратилась в «симпатичное село с хорошими дорогами, освещением, красивыми социальными объектами». За последние три года в округе отремонтировано и построено более 150 км дорог, а также школы, детские сады, фельдшерско-акушерский пункты и ДК, отметил глава региона. «Активно идет газификация округа, реализуются небольшие, но крепкие инвестпроекты, развивается туризм», — добавил он.

Шумков отнес Богданову к тем женщинам, которые «и коню на скаку все пояснят, и с горящей избой разберутся». Он привел в пример прошлогодний паводок, когда чиновница, по его словам, «практически полтора месяца почти не вылазила с дамбы, пока не удалось полностью защитить окружной центр от большой воды». Губернатор пожелал ей здоровья и успехов.

Богданова возглавила Белозерского муниципального округа в октябре 2023 года. До этого, с 2020-го, она была врио главы Белозерского района и начальником управления социальной политики.

В прошлом году губернатор, поздравляя матерей и жен участников боевых действий на Украине с Международным женским днем, уже говорил, что «все, что удается Курганской области, — это, в основном благодаря, женщинам». «Да не обидятся на меня мужики, это на самом деле так», — отмечал он.