NBC узнал, как долго США будут бомбить ИГИЛ в Сирии

NBC: операция США против ИГИЛ в Сирии продлится от нескольких недель до месяца

Операция может продлиться от нескольких недель до месяца, говорят источники. О первых ударах Хегсет объявил в ночь на 20 декабря

Фото: U.S. Air Force

Американские удары по позициям ИГИЛ («Исламское государство», ИГ, запрещенная в России террористическая организация) в Сирии будут наноситься в течение нескольких недель или до месяца. Об этом телеканалу NBC сообщили два американских чиновника.

По словам одного из собеседников NBC, целью операции, которую ранее начали США, является нанесение ударов по местам, где ИГИЛ пытается восстановить свои силы. Также она направлена на искоренение этих сил и исключение разрастания позиций этой организации.

Собеседник NBC рассказал, что для нанесения ударов по местам дислокации ИГИЛ Соединенные Штаты задействовали штурмовики A-10, истребители F-16, а также вертолеты Apache и реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Поддержку также оказывали F-16 ВВС Иордании.

В ночь на 20 декабря глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США нанесли удары по позициям ИГИЛ в Сирии в рамках операции Hawkeye Strike. Хегсет назвал это ответом на атаку на сирийско-американский патруль в районе Пальмиры 13 декабря. Тогда погибли три человека — два солдата и переводчик.

The New York Times со ссылкой на американского чиновника сообщила, что операция началась 19 декабря. Издание подтвердило, что в ней участвуют истребители, вертолеты и артиллерия. При этом чиновник сказал изданию, что будет «массированная атака», которая продлится до раннего утра 20 декабря. О более длительном сроке он не говорил.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Дамаск поддержал американскую операцию против ИГИЛ. По данным Fox News, Соединенные Штаты уже нанесли удары по 70 объектам «Исламского государства».