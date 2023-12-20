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В Киргизии приняли закон о замене «подсолнуха» на «солнце» на флаге

Парламент Киргизии принял закон об изменении государственного флага
Изображенное на флаге Киргизии солнце некоторые считали подсолнухом, поэтому лучи решили сделать более прямыми. Президент страны Садыр Жапаров говорил, что изменение госсимвола сделает страну более самостоятельной

Парламент Киргизии большинством голосов принял сразу во втором и третьем чтениях законопроект об изменении государственного флага, передает Akipress. За принятие законопроекта проголосовали 59 депутатов, против — 5.

Нынешний флаг Киргизии представляет собой красное полотно с солнечным диском в центре. 40 лучей означают объединение древних племен. Внутри солнца изображен тундук — конструкция сферической формы, которая венчает киргизскую юрту. На действующем флаге лучи солнца изогнутые, а тундук состоит из трех прутьев.

Проект об изменении флага в конце сентября подготовили спикер киргизского парламента Нурланбек Шакиев и депутат Улан Примов. Авторы документа отметили, что в зрительном восприятии лучей солнца «возникает дилемма», изображение интерпретируют как цветок подсолнуха или оборку юрты. Поэтому депутаты предложили изменить лучи с волнообразных на прямые.

Кроме того, вместо трех прутьев, из которых состоит тундук, предлагается изобразить на флаге четыре. Шакиев пояснял, что, по словам историков, «четыре прута тундука были на юртах только богатых, зажиточных кыргызов, три — у бедняков».

Правительство Киргизии поддержало замену солнца на флаге
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Президент Киргизии Садыр Жапаров изменение флага поддержал. В октябре он рассказал, что не раз жители и приезжающие в страну сравнивали изображение на флаге с подсолнухом. По мнению Жапарова, одобрение изменения флага депутатами станет свидетельством, что «отныне мы не будем зависимыми». «Мы должны надеяться, что отныне будем развитой и самостоятельной страной, подобно лучам солнца на нашем флаге, входящим через тундук», — отмечал Жапаров.

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В то же время некоторые парламентарии и представители общественности изменение флага восприняли негативно. Так, депутат Максат Сарбагышев указывал, что «во все времена» прутьев на тундуке было только три. Еще один парламентарий Акбокон Ташанбеков сравнил новый флаг со «звездой вора в законе».

Нынешний флаг Киргизии был утвержден 2 марта 1992 года Верховным советом Киргизии, а спустя три дня его подняли над зданием правительства.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Киргизия флаг парламент суверенитет
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