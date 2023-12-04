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Политика ,  
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Правительство Киргизии поддержало замену солнца на флаге

Правительство Киргизии поддержало изображение солнца на флаге
Изменятся формы лучей звезды, чтобы ее не путали с подсолнухом. Власти также предлагают, чтобы документы с изображением флага образца 1992 года были актуальны до окончания срока их действия

Правительство Киргизии в заключении поддержало закон об изменении государственного флага — изображение подсолнуха будет заменено на солнце — и пересмотре нормативно-правовых актов, передает bulak.kg.

В документе предлагается установить переходные положения, чтобы избежать коллизий в правоприменительной практике.

Так, все виды официальных документов с изображением государственного флага Киргизии образца 1992 года будут актуальны до окончания срока их действия. При отсутствии срока действия — до принятия уполномоченным госорганом решения об их замене.

Существующий флаг Киргизии был утвержден 2 марта 1992 года Верховным советом Киргизии, а спустя три дня его подняли над зданием правительства.

Паспорта граждан и водительские удостоверения с изображением флага образца 1992 года также будут актуальны до окончания срока их действия.

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Проект закона, разработанный спикером парламента Нурланбеком Шакиевым и депутатом Уланом Примовым, предусматривает изменение формы лучей на государственном флаге с волнообразных на форму, четко напоминающую лучи солнца.

Авторы документа отметили, что в зрительном восприятии лучей солнца «возникает дилемма», изображение интерпретируют как цветок подсолнуха или оборку юрты. Поэтому депутаты предложили изменить лучи с волнообразных на прямые.

В кабинете министров Киргизии отметили, что в тексте проекта отсутствует информация о соотношениях размеров ширины и длины флага.

«Есть несоответствие в расчетах по тексту проекта со схематическим изображением флага: в предлагаемой редакции проекта закона «радиус тундука составляет одну шестую ширины флага», что значит при ширине флага 1500 радиус составит 1/250. Соответственно, диаметр должен быть 500, а на схеме указан диаметр 430», — отметили в правительстве.

Тундук — конструкция сферической формы, которая венчает киргизскую юрту.

Госсекретарь Суйунбек Касмамбетов отметил, что идея изменения некоторых элементов флага понравилась президенту Садыру Жапарову, главе Госкомитета нацбезопасности Камчыбеку Ташиеву и ему самому, но общественное обсуждение указывает, что «нынешний флаг укоренился в сознании и сердцах людей, вопрос его изменения обеспокоил многих».

«Давайте будем надеяться, что народные избранники примут во внимание мнение народа», — отметил он (цитата по Sputnik Киргизия).

Парламент Киргизии 29 ноября поддержал в первом чтении законопроект об изменении государственного флага. Одобрили документ 66 депутатов, восемь выступили против.

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Виктория Громова Виктория Громова
Киргизия флаг изменения правительство

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