МВФ принял мониторинговую программу для Украины без выделения новых траншей

МВФ принял программу помощи в привлечении средств для Украины

Четырехмесячная программа МВФ не предусматривает выделения новых траншей, но должна поспособствовать привлечению финансирования из внешних источников. В декабре фонд сообщал, что предоставил Киеву $2,7 млрд экстренной помощи

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Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил мониторинговую программу украинской экономики, сообщается на сайте фонда.

Мониторинговая программа с привлечением совета директоров (Program Monitoring with Board involvement) не предусматривает выделение новых траншей, но должна поспособствовать привлечению средств из внешних источников, отмечает Bloomberg. Программа рассчитана на четыре месяца, она призвана помочь Украине «стимулировать донорское финансирование в условиях очень больших потребностей в платежном балансе и чрезвычайно высоких рисков».

Первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат заявила, что приоритетом программы станут меры поддержки макроэкономической и финансовой стабильности Украины. Основные мероприятия включают усиление мобилизации доходов и оживление внутреннего долгового рынка, подготовку стратегии финансового сектора, повышение прозрачности и управления.

В октябре украинский Forbes со ссылкой на источники в МВФ передавал, что функция программы — подготовить страну к полноценной долгосрочной программе, «как только позволят условия». Bloomberg отмечает, что объем средств может составить до $20 млрд.

Западные страны и международные организации усилили оказание финансовой помощи Украине на фоне российской военной операции. В сентябре Нацбанк Украины сообщал, что МВФ расширил программу экстренного финансирования, в результате чего Киев сможет получить до $1,3 млрд.

В декабре глава МВФ Кристалина Георгиева сообщила, что организация предоставила Киеву $2,7 млрд экстренного финансирования и на фоне боевых действий фонд работает над тем, «чтобы усилить собственную поддержку Украины».