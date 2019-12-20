Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей Украины

Лидер прошлогоднего рейтинга влияния по версии «Фокуса» Петр Порошенко опустился на 17 позиций. В тройку помимо Зеленского попали глава его офиса Андрей Богдан и бизнесмен Игорь Коломойский

Владимир Зеленский (Фото: Thibault Camus / AP)

Президент Украины Владимир Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей страны по версии украинского журнала «Фокус». В этом году рейтинг обновился наполовину. Он традиционно составлен из 100 человек.

«Его основу по-прежнему составляют потенциальные участники президентской гонки, топ-чиновники, главы парламентских фракций, богатейшие бизнесмены и менеджеры госкомпаний», — отмечает редакция журнала.

Почти две три участников рейтинга — это политики и чиновники. Соотношение мужчин и женщин — 80% к 20%. В топ-100 попали 34 человека моложе 40 лет.

Как и в прошлом году, рейтинг возглавил президент страны. В рейтинге 2018 года первую строчку занял тогдашний глава государства Петр Порошенко. В нынешнем он оказался лишь на 18-й позиции.