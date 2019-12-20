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Политика ,  
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Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей Украины
Лидер прошлогоднего рейтинга влияния по версии «Фокуса» Петр Порошенко опустился на 17 позиций. В тройку помимо Зеленского попали глава его офиса Андрей Богдан и бизнесмен Игорь Коломойский
Владимир Зеленский (Фото: Thibault Camus / AP)

Президент Украины Владимир Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей страны по версии украинского журнала «Фокус». В этом году рейтинг обновился наполовину. Он традиционно составлен из 100 человек.

«Его основу по-прежнему составляют потенциальные участники президентской гонки, топ-чиновники, главы парламентских фракций, богатейшие бизнесмены и менеджеры госкомпаний», — отмечает редакция журнала.

Почти две три участников рейтинга — это политики и чиновники. Соотношение мужчин и женщин — 80% к 20%. В топ-100 попали 34 человека моложе 40 лет.

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Как и в прошлом году, рейтинг возглавил президент страны. В рейтинге 2018 года первую строчку занял тогдашний глава государства Петр Порошенко. В нынешнем он оказался лишь на 18-й позиции.

Второе место рейтинга-2019 занял глава офиса президента Андрей Богдан, третье — Игорь Коломойский.

Министр внутренних дел страны Арсен Аваков расположился на девятой строчке, экс-премьер Юлия Тимошенко — на 15-й, мэр Киева Виталий Кличко — на 17-й, лидер партии «Голос» и вокалист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук — на 19-й. На последнем, 100-м месте оказался певец MONATIK.

Пока журнал опубликовал только топ-20 рейтинга и указал некоторых украинцев, расположившихся на более низких позициях. «С полной версией рейтинга можно ознакомиться в свежем выпуске журнала «Фокус» и вскоре на сайте Focus.ua», — говорится в материале.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Владимир Зеленский, рейтинг, влиятельные люди
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