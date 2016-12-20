Полиция Берлина допустила задержание «не того человека» после теракта

В полиции Берлина сомневаются, что арестованный выходец из Пакистана является водителем грузовика, врезавшегося в толпу на рождественском рынке. Правоохранительные органы призвали граждан к бдительности

Сотрудники полиции на месте происшествия в центре Берлина (Фото: Reuters/Pixstream)

Глава полицейского президиума Берлина Клаус Кандт заявил, что правоохранительные органы не уверены в том, что они арестовали водителя грузовика, врезавшегося в толпу людей на рождественском рынке в Берлине, сообщает Reuters.

«Насколько я знаю, остается неясным, действительно ли это был водитель», — сказал он.

Позже об этом также заявили в прокуратуре Германии. В ведомстве добавили, что остается неизвестным, были ли сообщники у водителя, врезавшегося в толпу на грузовике.

Ранее газета Die Welt со ссылкой на источники сообщила, что, по мнению МВД Германии, арестованный по подозрению в нападении в Берлине выходец из Пакистана не является настоящим исполнителем.

«У нас не тот человек, и это новая ситуация. Настоящий преступник все еще вооружен и может еще навредить», — цитирует издание источник.

В полиции также призвали граждан оставаться бдительными.

Ранее сообщалось, что арестованный Навид Б. отрицает свою причастность к атаке. По информации правоохранительных органов, у подозреваемого нет связи с радикальным исламом. В службе безопасности Германии также отмечали, что 23-летний Навид Б., возможно, является беженцем из Пакистана.

19 декабря грузовик въехал в толпу на рождественской ярмарке на площади Брайтшайдплатц в центре города. Автомобиль проехал около 80 м. В результате нападения погибли 12 человек, 48 получили ранения. Полицейские задержали человека, находившегося на водительском месте. Находившийся рядом с ним пассажир погиб.