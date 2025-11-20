В ЕС сочли предложения США по Украине попыткой загнать Киев в угол

Трамп может в очередной раз пытаться надавить на Киев за счет нового плана по урегулированию, считают европейские дипломаты. Брюссель полагает, что эффективный план может быть создан лишь при участии как ЕС, так и Киева

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Новые предложения США по урегулированию конфликта на Украине могут быть новой попыткой администрации Дональда Трампа надавить на Киев с целью «загнать его в угол». Об этом заявил Reuters один из европейских дипломатов.

Он выразил мнение, что итоговое решение не может не учитывать позицию Украины или европейских союзников США. Глава европейской дипломатии Кая Каллас прежде подчеркивала, что Брюссель не принимал участия в разработке плана.

Другой европейский дипломат в беседе с Reuters отметил, что предложение о сокращении Украиной численности вооруженных сил похоже на требование России. Этот пункт плана собеседник издания назвал несерьезным.

О том, что США тайно работают над новым мирным планом по Украине из 28 пунктов, консультируясь с Россией, накануне сообщило издание Axios. По его информации, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, который координирует работу, «активно обсуждал» документ со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, когда тот посещал США в конце октября.

Полное содержание плана не раскрывалось, однако отдельные пункты раскрывали американские СМИ. В частности, это:

уступка Донбасса со стороны Киева (Politico, Financial Times и The Telegraph, регион вошел в состав России по итогам референдума в 2022 году);

отказ Украины на несколько лет от стремления вступить в альянс (WSJ). Москва против присоединения Киева к блоку;

сокращение численности ВСУ вдвое и отказ Украины от ключевых видов вооружений (Reuters и FT);

признание русского языка государственным на Украине;

сворачивание военной помощи США;

предоставление официального статуса «местному отделению Русской православной церкви»;

обязательство для украинского президента Владимира Зеленского принять условия (все четыре пункта — FT).

По сведениям NBC, план, в котором в общей сложности 28 пунктов, одобрил лично Трамп. В Кремле отмечали, что в переговорах России и США с момента встречи президентов двух стран на Аляске не появилось «никаких новаций».

По словам Каллас, Евросоюз продолжает выступать за прочный и справедливый мир и приветствовать любые усилия, направленные на достижение этой цели. Вместе с тем Брюссель полагает, что для того, чтобы план был эффективен, к его созданию следует подключить Украину и Европу.

Politico сообщало, что детали плана Соединенных Штатов вызвали тревогу у европейских союзников. Собеседники издания уточнили, что беспокойство, в частности, вызывает пункт об отказе Киева от некоторых территорий, способный создать «тревожный прецедент». В целом же в Европе опасаются, что Вашингтон «может пойти на уступки» Москве ради скорейшего прекращения конфликта, отмечала газета.

Financial Times же писала, что украинские чиновники, ознакомившиеся с деталями предложенного США плана, раскритиковали его. Источники утверждали, что план соответствует «максималистским» требованиям России и без существенных изменений Украина на него не согласится.

По словам источников The Washington Post, США усиливают давление на украинского президента Владимира Зеленского, чтобы он принял план. Как отмечало издание, Зеленский ослаблен масштабным коррупционным скандалом с участием его ближайших соратников, что вместе с продвижением России лишает его пространства для маневра.