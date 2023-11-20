Задержан замдиректора «заповедного» департамента Минприроды

Задержан заместитель директора департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды Алексей Яковлев, сообщило министерство в телеграм-канале.

«Оперативные мероприятия связаны с его предыдущим местом работы в национальном парке «Таганай», — говорится в сообщении. Этот парк расположен в Челябинской области. Яковлев был директором парка.

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