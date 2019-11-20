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ЛДПР объяснила увеличение субсидий бюджета институту Жириновского в 6 раз
Увеличение субсидии на Институт мировых цивилизаций на 2020 год связано с необходимостью отремонтировать переданное вузу здание РАН, которое находится в плачевном состоянии, пояснил Владимир Жириновский

Субсидии Институту мировых цивилизаций в 2020 году будут выделены на ремонт переданного вузу здания Российской академии наук (РАН), заявил РБК лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Ранее РБК писал о том, что правительство в поправках к проекту федерального бюджета предложило увеличить субсидию Институту мировых цивилизаций (ИМЦ) с 60 до 353,8 млн руб. Во вторник, 19 ноября, Госдума приняла проект бюджета с поправками во втором чтении.

«Это здание не ремонтировалось более 40 лет и уже давно находится в плачевном состоянии, — сообщил Жириновский. — Его ремонт должен был быть осуществлен еще до передачи в пользование ИМЦ, однако этого так и не было сделано». По его словам, деньги были выделены сейчас, «когда здание ежедневно посещают тысячи студентов и преподавателей, когда в нем необходимо регулярно проводить учебные занятия, организовать работу столовой и прочие элементы жизни любого вуза».

Учредителями института являются Либерально-демократическая партия и лично лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В 2017 году источники РБК сообщали, что Жириновский обращался к Владимиру Путину с просьбой выделить его институту новое помещение в центре Москвы. В результате правительство в прошлом году передало в ведение института принадлежащее Российской академии наук (РАН) 15-этажное здание на Ленинском проспекте.

«Спасибо правительству Российской Федерации, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Владимиру Вольфовичу Жириновскому за такой прекрасный Весенний подарок!» — так отреагировали на передачу здания на сайте вуза.

Лидер ЛДПР отметил, что Институт мировых цивилизаций — это «не «институт Жириновского», а высшее учебное заведение, которое имеет независимую от ЛДПР администрацию и управляется в «строгом соответствии с российским законодательством о высших учебных заведениях». «Я помогал его учредить 20 лет назад, но не занимаю в институте никаких должностей и не принимаю никакого участия в управлении им», — сказал он.

На главной странице сайта вуза размещено видео-интервью Жириновского. «Кто остался за пределами вуза — приезжайте [в Институт мировых цивилизаций]. И работу дадим, и общежитие дадим, и учиться надо», — говорит лидер ЛДПР.

В 2018 году на работу Института мировых цивилизаций было выделено 50 млн руб., в 2019-м — 130 млн руб. Годом ранее общественные организации, связанные с парламентскими партиями, по инициативе единороссов впервые получили поддержку из федерального бюджета. Кроме Института мировых цивилизаций дотации достались организации «Лидерские проекты» (ей выделили 50 млн руб.), которую поддерживала КПРФ, и Центру защиты прав граждан, созданному партией «Справедливая Россия» (120 млн руб.). Суммы субсидий этим организациям в 2019 году остались такими же, как годом ранее.

Институт мировых цивилизаций был создан 31 марта 1999 года. В 2002 году депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Митрофанов заявил «Ведомостям», что вуз станет конкурентом МГИМО. В институте планировалось открыть факультет разведки, а также факультет, на котором военные студенты будут учиться вместе с гражданскими. Сейчас обучение ведется по специальностям «психология», «экономика», «менеджмент», «бизнес-информатика», «юриспруденция», «зарубежное регионоведение», «политология», «реклама и связи с общественностью».
В 2016 году на территории вуза к 70-летию Жириновского был открыт его трехметровый памятник работы Зураба Церетели.

Автор: Евгения Кузнецова
Теги: ЛДПР, Владимир Жириновский, вуз
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