ЛДПР объяснила увеличение субсидий бюджета институту Жириновского в 6 раз

Увеличение субсидии на Институт мировых цивилизаций на 2020 год связано с необходимостью отремонтировать переданное вузу здание РАН, которое находится в плачевном состоянии, пояснил Владимир Жириновский

Субсидии Институту мировых цивилизаций в 2020 году будут выделены на ремонт переданного вузу здания Российской академии наук (РАН), заявил РБК лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Ранее РБК писал о том, что правительство в поправках к проекту федерального бюджета предложило увеличить субсидию Институту мировых цивилизаций (ИМЦ) с 60 до 353,8 млн руб. Во вторник, 19 ноября, Госдума приняла проект бюджета с поправками во втором чтении.

«Это здание не ремонтировалось более 40 лет и уже давно находится в плачевном состоянии, — сообщил Жириновский. — Его ремонт должен был быть осуществлен еще до передачи в пользование ИМЦ, однако этого так и не было сделано». По его словам, деньги были выделены сейчас, «когда здание ежедневно посещают тысячи студентов и преподавателей, когда в нем необходимо регулярно проводить учебные занятия, организовать работу столовой и прочие элементы жизни любого вуза».

Учредителями института являются Либерально-демократическая партия и лично лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В 2017 году источники РБК сообщали, что Жириновский обращался к Владимиру Путину с просьбой выделить его институту новое помещение в центре Москвы. В результате правительство в прошлом году передало в ведение института принадлежащее Российской академии наук (РАН) 15-этажное здание на Ленинском проспекте.

«Спасибо правительству Российской Федерации, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Владимиру Вольфовичу Жириновскому за такой прекрасный Весенний подарок!» — так отреагировали на передачу здания на сайте вуза.