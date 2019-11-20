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Политика ,  
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Волкер заявил об изначальном скепсисе Трампа в отношении Зеленского
По словам бывшего спецпредставителя президента, Трампа долго убеждали, что Зеленский отличается от других украинских политиков
Фото: Susan Walsh / AP

Бывший спецпредставитель президента США на Украине Курт Волкер в ходе слушаний в Конгрессе заявил, что в Белом доме изначально скептически отнеслись к победе на президентских выборах Владимира Зеленского. «Несмотря на положительный отклики тех членов американской делегации, которые присутствовали на инаугурации Зеленского, президент Дональд Трамп получал другие, негативные отзывы о новом руководителе Украины», - цитирует Волкера ABC.

По словам Волкера, эту информацию Трамп получал от своего адвоката, бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани.

«23 мая после возвращения с Украины мы пытались убедить президента, что Зеленский является лучшим шансом для этой страны выбраться из коррупционной трясины, в которой она пребывала последние 20 лет. Мы убеждали Трампа пригласить Зеленского в Белый дом. Но президент был настроен очень скептически. И это понятно, учитывая коррупционную историю», - добавил Волкер.

По словам бывшего спецпредставителя, Трамп хотя и направил поздравление Зеленского, однако решение с выбором даты приглашения украинского президента в Вашингтон затянулось на месяц. Волкер также связал это с негативными представлениями главы США об Украине.

О негативе со стороны Трампа в адрес Украины сообщалось и ранее. Так, газета Washington Post в начале ноября приводила слова бывшего высокопоставленного чиновника Белого дома, который сказал, что президент подозревал Киев в сговоре с оппонентами из Демократической партии.

О том, что власти Украины пытались помочь Хиллари Клинтон на выборах, в 2017 году писало Politico. В апреле текущего года Трамп пообещал, что информацию о возможном вмешательстве Киева проверит генпрокурор Уильям Барр. Позднее адвокат президент Рудольф Джулиани заявил, что располагает доказательствами украинского вмешательства в выборы.

 

Автор: Артем Филипенок
Теги: Курт Волкер, Украина
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