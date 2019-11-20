В Кремле решили не менять систему выборов в Госдуму

Кремль не будет менять пропорции избрания депутатов Госдумы в пользу увеличения числа одномандатников. Депутаты-списочники и одномандатники будут входить в состав палаты, как и сейчас, в равных долях, сообщили источники РБК

Фото: Марат Абулхатин / ТАСС

Администрация президента не намерена менять систему выборов в Госдуму в пользу увеличения числа одномандатников, рассказал РБК источник в «Единой России». Эту информацию РБК подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.

Решено, что соотношение числа депутатов-списочников и одномандатников останется прежним, подчеркнули оба собеседника РБК.

На выборах в Госдуму депутаты избираются в пропорции 50/50, в соответствии с которой 225 человек проходят в парламент по партийным спискам и столько же — по одномандатным округам.

В июле Bloomberg сообщил, что в Кремле обсуждается сценарий парламентской реформы, в соответствии с которой доля одномандатников может быть увеличена до 75%, а списочников — уменьшено до 25%.

Такая идея действительно есть, но ее серьезного обсуждения и проработки не было, рассказывали в начале сентября два близких к администрации президента источника РБК. Если «Единая Россия» наберет на выборах в заксобрания в среднем менее 40% голосов по спискам, тогда вероятность обсуждения изменений и их проработки возрастет, поясняли собеседники РБК до единого дня голосования. Средний результат партии власти составил в итоге 68,06%.