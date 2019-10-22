Эксперты проанализировали риски в случае реформы системы выборов в Думу

Всего электоральных категорий пять:

специфические регионы «электоральной мобилизации» на выборах федерального уровня (всего 12 регионов, в их числе Башкирия, Татарстан, Кемеровская область; из них пять регионов не получают дополнительные округа);

патриархально-консервативные регионы, зоны высокоуправляемого голосования за «Единую Россию» (всего 13 регионов, в их числе Краснодарский край, Белгородская, Ленинградская, Липецкая, Курская области; из них один регион не получает дополнительный округ);

регионы с высокой электоральной мобилизацией для «Единой России», но с возможным проявлением негативного тренда для партии власти к 2021 году (всего 15 регионов, в их числе Ростовская, Нижегородская, Саратовская, Волгоградская области; из них пять регионов не получают дополнительные округа);

конкурентная зона для «Единой России», регионы усилившегося протестного голосования в 2018–2019 годах (всего 30 регионов, в их числе Московская, Свердловская, Челябинская, Самарская области; из них десять регионов не получают дополнительные округа);

устойчиво протестные регионы для «Единой России» (всего 15 регионов, в их числе Москва, Санкт-Петербург, Иркутская область, Хабаровский край; из них два региона не получают дополнительные округа).

Риски для «Единой России»

Согласно подсчетам, большая часть новых округов — 61 из 112 — потенциально придется на регионы, которые относятся к высококонкурентной и протестной зоне для «Единой России», заявил РБК председатель совета директоров ИСЭПИ Дмитрий Бадовский.

Если считать от общего числа одномандатных округов, то на высококонкурентную или протестную зоны потенциально придется больше половины — 185 из 337, добавляет он. При этом, по словам Бадовского, необязательно все эти округа будут сложными и конкурентными для партии власти. Сейчас речь идет только «о стартовом потенциале проблемности». И даже если регион в целом сложный для единороссов, это не значит, что обязательно все округа в нем окажутся проблемными. «Например, сильный кандидат с высоким личным рейтингом, которого, правда, еще надо подыскать, и выиграет уверенно, и рейтинг партии может подтянуть», — подчеркивает Бадовский.

Зона уверенного электорального контроля для единороссов при возможном увеличении числа одномандатных округов прирастает не столь значительно, отмечают авторы записки. Численность избирателей в таких регионах, как правило, невысока, субъекты, которые относятся к зонам «электоральной мобилизации» или устойчивого консервативно-провластного голосования, по новой системе получили бы только 33 новых округа. Если же считать от общего числа, то на такие регионы пришлось бы 96 из 337 вновь образованных округов.

«Таким образом, определенные стартовые риски в этой модели для «Единой России» есть, мы констатируем, что потенциально проблемная зона при переходе к схеме 25/75 вырастает больше, чем увеличение количества условно спокойных, более простых округов, — поясняет Бадовский. — Но это лишь базовая оценка, а в ходе выборов, конечно, все зависит от качества ведения кампании, подбора линейки кандидатов, способности оппозиции договариваться о согласовании и разведении по округам своих выдвиженцев и многого другого».

Перспективы для либералов

Гипотетический переход на схему 25/75 неизбежно расширит стартовое поле возможностей либеральных сил наряду с левыми партиями побороться за победу в одномандатных округах, говорит директор по исследованиям ИСЭПИ Александр Пожалов. В регионах с повышенной поддержкой правых партий и ассоциирующихся с ними политиков прибавится больше всего округов, уточняет он. Не менее семи новых округов получит Москва, четыре — Санкт-Петербург, по три — Свердловская и Новосибирская области, с 11 до 18 вырастет количество округов в Московской области.

В целом для либеральных сил выборы по округам могут иметь больший приоритет, чем выборы по спискам, поскольку «представительство правых партий в легальном партийном поле сузилось, а шансы любой из них набрать более 5% голосов за партсписок в целом по России пока не просматриваются».

В случае если решение об увеличении числа одномандатных округов будет принято, партиям второго эшелона (всем, кроме «Единой России», КПРФ и ЛДПР) будет сложнее привлечь ресурсы на кампанию всего партсписка, а не только перспективных одномандатников, считают эксперты ИСЭПИ. Поэтому можно ожидать, что при резком сокращении числа списочников возникнут предпосылки к переходу на систему с тремя крупными думскими партиями, которые будут иметь представительство по партспискам, и несколькими «партиями мажоритариев», которые смогут провести депутатов только по округам, прогнозируют авторы записки. В числе таких политсил они называют «Справедливую Россию».

Но в целом представительство разных общественно-политических сил в парламенте при новой системе выборов должно оказаться более широким, чем при нынешней модели, за счет локальных успехов самовыдвиженцев, кандидатов малых партий, а в отдельных случаях — возможно, «контрэлитных популистов» и даже «технических кандидатов», резюмируют эксперты.

Если система выборов в Госдуму изменится, то риски для «Единой России» усилятся, но не из-за самого по себе увеличения числа одномандатных округов, а из-за неизбежного изменения их нарезки, согласен политолог Ростислав Туровский. «При нынешней «лепестковой» нарезке мы имеем дело с крупными округами, которые делят города на части (за счет присоединения к ним более лояльных власти сельских территорий. — РБК). Если округа уменьшить, города нельзя будет «порезать» на части таким образом, чтобы снизить риски», — поясняет эксперт. Поскольку протестными настроениями отличаются в первую очередь крупные города, неизбежно увеличится число округов с более высокими рисками для партии власти, резюмирует Туровский.

Что касается перспектив прохождения в Госдуму по спискам только трех партий, то вывести из игры эсэров было бы выгодно для «Единой России», полагает эксперт. Но если говорить о возможности появления в парламенте представителей большего количества разных общественно-политических сил, то сложно представить, чтобы у малых партий было достаточное число кандидатов, говорит Туровский. Нельзя полностью исключать случайных побед, но в целом такое возможно только в том случае, если единороссы с подачи федерального центра пойдут на уступки лояльным малым партиям в каких-то округах, добавляет он.